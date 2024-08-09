Чей покровитель святой Пантелеймон?

9 августа православная церковь чтит память святого Пантелеймона. Он является покровителем больных и врачей. Молиться о здоровье принято святому великомученику Пантелеймону Целителю. Его очень почитают среди всех святых православной церкви.

Где родился Пантелеймон?

Пантелеймон родился в городе Никомидия. Его отец был язычником. При рождении он назвал его Пантолеоном, что в переводе означает «лев во всем» — сильный и храбрый, как лев. Мать Пантолеона, Еввула, была христианкой и воспитывала сына в своей вере, но умерла совсем рано и не успела привить ему все христианские заповеди. Отец отправил его учиться в языческую школу, а затем поручил известному врачу Евфросину, чтобы тот передал Пантолеону умение врачевать. Вскоре о нем прослышал сам римский император Максимиан, и призвал к своему двору.

Как святой получил свое имя?

В Никомидии жил пресвитер Ермолай, который заметил Пантолеона и начал рассказывать ему о Христе. Однажды, как пишется в житие, юноша увидел ребенка, умирающего от укуса змеи. он воззвал молитвой к Иисусу Христу и смог воскресить его. После первого своего чуда Пантолеон принял крещение и получил имя Пантелеймон.

Чем занимался Пантелеймон?

Святой Пантелеймон посвятил свою жизнь страждущим, больным, убогим и нищим. Он безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа. Он посещал тюрьмы и лечил узников, чтобы облегчить им тяжкое существование.

Почему Пантелеймона называют Целителем?

Великомученика Пантелеймона называют Целителем, потому что он прославился чудесными исцелениями больных. К нему обращаются с молитвами об исцелении от различных болезней.