Лишь одна небольшая ошибка 8 августа может навсегда лишить счастья: приметы на Ермолаев день

8 августа на Руси день памяти святого Ермолая называли соответственно — Ермолаев. Есть и еще одно наименование — Марьев день. Наши предки верили, что роса с этого дня имеет особые свойства, а туманы наделены целебной силой. О том, что модно и нельзя делать по замечаниям наших предков, в материале Teleprogramma.pro.

Что рекомендовано делать в Ермолаев день

Яблоки уже начинали поспевать в садах, но их не ели до самого Яблочного Спаса. Пока же занимались заготовками из них: мочили, сушили, варили варенье, делали джемы. Первый сорванный плод принято было спрятать и никому не показывать. Так стремились сохранить благополучие в доме.

День был хорош для сбора лекарственных трав, только делали это после того, как целебная роса пропитает их, то есть во второй половине дня.

Если не выкопали картофель за день до этого, в День Анны, то занимались этим сегодня. Затем хозяйки готовили из молодого корнеплода любимые блюда: варили, жарили, запекали, делали оладьи. Считалось, что если обед удался, то и остальной урожай не подведет.

У народных целителей существовал свой рецепт от болей в спине: нужно было в Ермолаев день сорвать несколько ржаных колосков и заткнуть их за пояс.

Кошки считались своеобразным амулетом дня, притягивающим богатство в дом, поэтому их старались приласкать.

В День Ермолая приветствовалась взаимовыручка. Тем, кто помогал другим, сулило благоденствие.