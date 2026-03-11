Нельзя знакомиться с мужчинами и показывать украшения: запреты 11 марта — день Порфирия Позднего

11 марта — день Порфирия Позднего. С ним связано немало жестких ограничений. Согласно народным поверьям, пренебрежение отдельными запретами способно повлечь за собой тяжелые последствия.

Чего не стоит делать 11 марта:

Подстригать волосы. Такая процедура считается дурным знаком: после нее локоны могут утратить здоровый рост и начать редеть.

Заниматься творческими рукодельными работами. Под запретом — шитье, вышивка и вязание. По распространенному убеждению, завязанные на нитях узлы способны спутать жизненный путь, навлечь несчастья и финансовые сложности ("можно беду пришить").

Оставлять немытую посуду на столе. Подобное действие рискует разгневать домового. Разъяренный дух может начать проказничать и сеять в жилище хаос.

Одалживать деньги. Народное поверье гласит: после такого поступка есть риск самому оказаться в стесненных материальных обстоятельствах на протяжении трех лет.

Сплевывать в водоем или браниться рядом с водой. Подобные действия повышают уязвимость к недугам, а в отдельных преданиях — грозят потерей голоса.

Устраивать шумные развлечения. Громкое пение и пляски находятся под строжайшим запретом: они могут приманить нечистую силу.

Знакомиться мужчинам и женщинам. В этот день, согласно поверьям, в привлекательную девушку способна вселиться кикимора — она сумеет околдовать юношу и лишить его жизненной энергии.

Высаживать вербу либо обламывать ее ветви. Такой поступок предвещает серьезное несчастье. При этом допускается применять уже высохшие ветки: существовало поверье, что прикосновение сухой веткой к бородавке способствует ее исчезновению.

Демонстрировать украшения напоказ. В этот день воздержанность считалась ключевой добродетелью — чрезмерная горделивость, как верили, притягивает темные силы.

По материалам MK.RU

