В лесу мало грибов? Собирайте эти: советы миколога из МГУ

Начало сентября — не всегда щедрое время для грибников: в лесу может почти не встретиться привычных белых грибов, подосиновиков и других фаворитов тихой охоты. Возвращаться с пустой корзиной обидно, но и отчаиваться не стоит. Миколог Максим Дьяков , ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова, напомнил о грибе, мимо которого многие проходят, даже не задумываясь, — о валуе.

Эксперт не скрывает своего отношения к этому виду: он называет его «незаслуженно забытым прекрасным грибом». И сам охотно собирает валуи в августе и сентябре. По словам Дьякова, главная сложность, из-за которой гриб утратил популярность, — характерная горечь. Раньше с ней справлялись масштабно: валуи складывали в сетчатые мешки и оставляли на несколько дней в проточной воде. Сегодня такой способ в домашних условиях неудобен, и именно это во многом оттолкнуло любителей грибной кухни от валуев.

Однако, как уверяет миколог, процесс можно заметно упростить без потери качества. Достаточно замочить грибы на ночь, а затем провести 2–3 бланшировки — так основная горечь уйдет. При этом небольшая остаточная горчинка, по мнению эксперта, не портит продукт, а, наоборот, придает ему легкую пикантность.

Важно помнить, что валуи относятся к условно съедобным грибам, поэтому употреблять их в пищу без предварительной обработки категорически нельзя. Помимо вымачивания, грибы обязательно нужно отваривать не менее 45 минут, при этом дважды сменив воду. Только после такой подготовки продукт становится безопасным и раскрывает свой настоящий вкус.

Любимый способ приготовления валуев у Максима Дьякова — засолка. Он рекомендует солить грибы с хреном, листьями смородины, чесноком и разными травами, выдерживая заготовку под гнетом. Результат, по словам специалиста, — по-настоящему выразительная закуска.

«Это божественная закуска. С такой специфической валуевой горчинкой», — делится впечатлениями миколог.

Таким образом, валуи — вовсе не бесперспективная находка, а интересный ингредиент для тех, кто готов уделить немного времени правильной подготовке. И если в сентябре привычные трофеи тихой охоты попадаются редко, стоит присмотреться к этому незаслуженно забытому грибу: при грамотном подходе он способен приятно удивить даже взыскательных гурманов.

По материалам «Едим дома»

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