Уничтожаем тлю теперь только так: просто опрыскали этим и наслаждаемся

Тля очень опасна для растений. Она способна вытянуть из них все соки, растение перестанет развиваться и погибнет.

К тому же, тля переносит очень опасные заболевания: мозаику огурца, вирус желтой карликовости ячменя. Очевидно, что с тлей бороться нужно и чем раньше, тем лучше.

"Как только увидели на листике хотя бы пять особей — это значит, что ущерб будет серьезным. Начинайте борьбу", — цитирует ' АиФ' биолога Юлию Кондратенок.

Эффективным средством для борьбы с тлей является горький перец. Вскипятите литр воды и добавьте в него 50 граммов молотого красного перца, острого, конечно же. Кипятите в течени 20 минут. Затем дайте остыть и настояться сутки. Затем разбавьте раствор пятью литрами воды и опрыскайте растения, покрытые тлей. Вредитель будет повержен!

Эффективна в борьбе с тлей и полынь. 800 грамм сухой полыни нужно залить литром воды и дать настояться сутки. Затем кипятим в течение получаса, остужаем, процеживаем и разводим водой в соотношении один к одному. Раствор для эффективной победы над тлей готов!