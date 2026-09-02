Сон для красоты: во сколько нужно ложиться спать, чтобы не состариться раньше времени

Мы привыкли думать, что секрет сияющей кожи кроется в дорогих кремах и регулярных походах в салон. Но есть один фактор, который работает куда мощнее любых бьюти-средств — это сон. Как именно отдых ночью отражается на состоянии кожи и способен ли поздний отход ко сну ускорить старение? Чтобы разобраться в этих вопросах, мы обратились к сомнологу Софии Черкасовой.

Эксперт подчеркивает: ключ не в том, во сколько вы ложитесь, а в том, насколько качественным и достаточным получается ваш сон.

«Здесь гораздо важнее не время на часах, а достаточность и качество сна. Нет убедительных оснований считать, что сон, например, с двух ночи до десяти утра сам по себе сильнее старит кожу, чем сон с одиннадцати вечера до семи утра», — рассказала София Черкасова.

Наука подтверждает: для восстановления и поддержания здоровья коже действительно нужно время на полноценный отдых. При этом не существует какого‑то «волшебного» часа, универсального для всех. Главное — чтобы организм получал столько сна, сколько ему необходимо, а сам сон был глубоким и не прерывался.

Особенно опасно для внешности хроническое недосыпание. Если разовый поздний вечер вряд ли оставит заметный след, то регулярная нехватка сна напрямую отражается на лице.

«А вот хронический недосып действительно может отражаться на внешности. В исследованиях недостаточный и нарушенный сон связывают с ухудшением барьерной функции кожи и ее восстановления, а кратковременный выраженный недосып — с изменениями внешнего вида: более заметными темными кругами под глазами, бледностью, опущенными веками и в целом более уставшим видом», — поясняет сомнолог.

При этом эксперт напоминает: время отхода ко сну — далеко не главный фактор старения. На состояние кожи в первую очередь влияют возраст, генетика, образ жизни, питание и вредные привычки. Получается, вместо того чтобы гнаться за «идеальным» временем засыпания, куда полезнее сосредоточиться на том, чтобы каждый ваш сон был по‑настоящему восстанавливающим.

По материалам «Едим Дома»

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