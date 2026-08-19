Протирать лицо льдом опасно, но не для всех: разбираемся, помогает ли холод омолодиться

Утренние отеки, тусклый цвет лица, желание выглядеть отдохнувшей — и вот рука уже тянется к морозилке за кубиком льда. Этот домашний лайфхак годами живет в бьюти‑советах: мол, холод «пробуждает» кожу, тренирует сосуды и даже помогает отсрочить старение. Но так ли безобиден этот ритуал, как кажется? И правда ли, что несколько минут с ледяным кубиком способны заменить уходовые процедуры?

Чтобы отделить факты от мифов, мы обратились к врачу‑косметологу Татьяне Аюповой — специалист объяснила, какой эффект действительно дает холод и кому такие эксперименты категорически противопоказаны.

Да, лед способен сделать лицо визуально свежее — но лишь на время. Под воздействием низких температур сосуды рефлекторно сужаются, из‑за чего отёчность становится менее заметной, а кожа — более подтянутой.

«Да, действительно помогает. Помогает проснуться, сужает сосуды, за счет этого уходит отечность лица, улучшаются лимфодренажные функции», — подтверждает Татьяна Аюпова.

Однако не стоит воспринимать эту экспресс‑процедуру как полноценное средство омоложения. Эффект от протирания льдом кратковременный: как только кожа возвращается к обычной температуре, сосуды снова расширяются. И именно в этих резких перепадах кроется основная опасность.

Косметолог подчеркивает: называть холод «тренировкой» для сосудов — глубокое заблуждение. Вместо укрепления сосудистой стенки процедура создает для нее стрессовую нагрузку.

«Фактически мы этим кубиком льда делаем шок для лица, и ничего хорошего в этом на самом деле нет. Мы не тренируем сосуды, мы только подвергаем их дополнительному стрессу», — предупреждает эксперт.

Особенно рискованными становятся постоянные контрасты: переход от сильного холода к обычной комнатной температуре или, хуже того, к жаре. Такие перепады способны повысить чувствительность кожи и усугубить уже имеющиеся проблемы.

Есть и четкие противопоказания. Людям с выраженной сосудистой сеткой, склонностью к покраснениям или диагностированными дерматологическими состояниями экспериментировать с холодом не стоит.

«Категорически не стоит протирать лицо льдом людям, у кого есть покраснение или стойкое покраснение лица, так называемый купероз, розация, красные пятнышки, расширенные сосуды», — разъясняет специалист.

Дело в том, что у людей с близко расположенными к поверхности кожи сосудами резкое охлаждение не убирает красноту, а, напротив, усиливает ее. Если же у человека уже есть подтвержденный врачом диагноз, затрагивающий капилляры, любые агрессивные температурные воздействия могут ухудшить состояние кожи.

В конечном счете надежда на то, что лед поможет надолго сохранить молодость, — не более чем заблуждение.

«Когда мне девушки говорят, что я буду протирать льдом и останусь молодой, это все иллюзия, миф», — резюмирует врач.

Так что, прежде чем включать ледяные протирания в свой утренний ритуал, стоит задуматься: иногда самые популярные бьюти‑советы оказываются не просто бесполезными, но и потенциально вредными. Лучше обсудить любые эксперименты с кожей со специалистом — ведь здоровый и ухоженный вид строится не на сомнительных лайфхаках, а на грамотном и бережном уходе.

По материалам «Едим дома»

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