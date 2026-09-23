После 40 пепельный блонд превратит в старуху: что выбрать вместо него

Но стилисты все чаще предупреждают: универсальности у пепельного блонда нет, а с возрастом он способен не освежить образ, а, наоборот, подчеркнуть усталость и даже визуально «добавить» лет. Разбираемся, почему так происходит и какие оттенки могут стать удачной альтернативой — с подсказками колориста Любови Фасхутиновой .

В чем подвох холодного блонда

Пепельные и серебристые тона действительно выглядят эффектно, но их благородство раскрывается не на каждой внешности. Как отмечает Любовь Фасхутинова, холодный блонд — любимый оттенок многих российских женщин, однако идет он далеко не всем. Особенно осторожно к нему стоит относиться после 40 лет.

Одна из главных проблем — визуальное сходство с сединой. Слишком холодный цвет может невольно «перекликаться» с естественной сединой, из‑за чего оттенок перестает выглядеть как результат работы колориста и начинает казаться признаком возраста. Задача мастера в такой ситуации — не просто покрасить волосы, а подобрать оттенок, который будет работать на образ: скрывать нюансы и подчеркивать достоинства.

«В России у нас любимый оттенок российских женщин — это холодный блонд. Он идет далеко не всем. И с возрастом я бы обратила внимание на более теплые или, возможно, нейтральные оттенки», — подчеркивает эксперт.

Как найти свой оттенок блонда

Резкий переход к золотистым или рыжим тонам — вариант для самых смелых. Если хочется перемен, но без радикальных шагов, колористы советуют присмотреться к нейтральным оттенкам либо добавить отдельные теплые пряди: такой прием освежает цвет, не меняя его кардинально.

Ключевой момент, на который обращает внимание Любовь Фасхутинова, — это основной тон волос. Именно он задает направление: «Либо более нейтральный, либо более теплый. Какой у нас основной оттенок? Имеет большое значение, потому что основное направление оттенка нам диктует не светлый, а темный цвет».

Например, если база остается холодной, не обязательно менять ее полностью. Достаточно ввести нейтральные или слегка теплые переливы — они добавят глубины и сделают цвет более живым. Такой подход позволяет сохранить привычный образ, но сделать его мягче и современнее.