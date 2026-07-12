Плесени больше не будет: как очистить стиральную машинку — совет эксперта

Стиральная машина — незаменимый помощник в быту, но даже надежная техника может преподнести неприятный сюрприз. Один из таких — плесень, которая не только портит внешний вид агрегата, но и способна навредить здоровью. Первые тревожные сигналы распознать несложно: черные точки на резиновой манжете, затхлый запах и серый налет в отсеке для порошка. Если пустить ситуацию на самотек, грибок стремительно захватит внутренние узлы машины, а постиранные вещи будут пахнуть сыростью, а не свежестью.

Анастасия Савчук , генеральный директор клининговой компании, поделилась проверенными способами, как эффективно очистить стиральную машину и не допустить повторного появления плесени.

Как основательно очистить технику

Бороться с грибком можно с помощью доступных средств — они найдутся почти в любом хозяйстве.

«Можно взять лимонную кислоту, засыпать целую пачку — примерно 150–200 г — в отсек для порошка и запустить стирку на максимальной температуре», — советует эксперт.

В отсутствие лимонной кислоты выручит столовый уксус. И «лимонка», и уксус эффективно растворяют налет, устраняют дурной запах и препятствуют дальнейшему распространению спор плесени. Но если грибок уже обосновался в уязвимых местах, одного цикла стирки будет явно недостаточно: потребуется дополнительная локальная обработка.

«Резинки можно обработать перекисью водорода, уксусом или лимонной кислотой — это самые простые народные способы», — пояснила Анастасия Савчук.

Для тщательной ручной чистки удобно использовать самодельные чистящие составы:

смесь соды с перекисью водорода;

комбинацию соды и уксуса.

Такой пастой аккуратно прорабатывают резиновую манжету, лоток для моющих средств и прочие съемные детали стиральной машины.

Как надежно защитить машину от повторного заражения

Даже после скрупулезной уборки плесень способна вернуться, если не скорректировать подход к использованию техники.

«Самое главное — потом поддерживать машинку в чистоте. Путем проветривания это очень хорошо решается», — акцентировала внимание Савчук.

Чтобы минимизировать риск повторного появления грибка, стоит ввести в привычку несколько простых действий:

после каждой стирки оставлять дверцу агрегата приоткрытой — это обеспечит циркуляцию воздуха и ускорит высыхание внутренних поверхностей;

не закрывать отсек для порошка, пока он полностью не просохнет;

систематически промывать лоток — достаточно делать это 1–2 раза в месяц;

регулярно очищать сливной фильтр от скопившихся загрязнений и остатков влаги;

внимательно осматривать складки резиновой манжеты и удалять из них капли воды — именно сырость в труднодоступных зонах становится идеальной средой для размножения спор.

Соблюдая эти несложные правила, вы надолго сохраните стиральную машину в чистоте и убережете себя от нежелательной «соседки» в виде плесени.