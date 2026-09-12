Пересыпать крупу в банку или оставить в пакете: мнение эксперта по пищевой безопасности

Мы привыкли оставлять крупы в магазинных пакетах — просто заворачиваем край и убираем в шкаф. Кажется, что так можно хранить запасы месяцами. Но на деле такая упаковка почти не защищает продукт: крупа легко впитывает влагу и посторонние запахи, а еще становится уязвимой для кухонных вредителей. Разбираемся, как сберечь запасы и не превратить их в рассадник плесени и насекомых — вместе со старшим преподавателем кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксенией Кузнецовой .

Почему не стоит оставлять крупу в открытом пакете

Главные угрозы для запасов — влажность и насекомые. Если крупа отсыреет, она потеряет сыпучесть и приобретет посторонний запах. А в неблагоприятных условиях продукт и вовсе может заплесневеть.

«Вопрос хранения круп — это не вопрос эстетики, а вопрос безопасности и сохранности продукта. Правильная тара и условия напрямую влияют на то, останется ли крупа пригодной для еды или станет рассадником плесени и вредителей», — объяснила Ксения Кузнецова.

Особую опасность представляют пищевая моль, мукоеды и хрущаки: эти вредители легко перемещаются между запасами, и тонкий заводской пакет для них не преграда.

Какую тару выбрать для круп и муки

Чтобы надежно защитить запасы, эксперт рекомендует пересыпать крупы в стеклянные или пищевые пластиковые емкости с плотно закрывающимися крышками.

«Банки — не для красоты, а для защиты», — подчеркнула специалист.

Такая тара не пропускает влагу и запахи, а герметичная крышка не дает вредителям добраться до содержимого.

Где лучше держать банки с крупами

Для хранения круп подойдет сухой шкаф, расположенный вдали от источников влаги и тепла — то есть подальше от мойки, плиты, пара и прямых солнечных лучей.

Ксения Кузнецова напомнила, что условия хранения должны надежно защищать продукт от увлажнения и загрязнения. При этом температуру и влажность воздуха стоит подбирать с учётом рекомендаций производителя, указанных на упаковке.

По материалам «Едим дома»

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