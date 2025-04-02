Всего одна манипуляция с розами и через два дня ахнете: будут цвести яркими шапками все лето

Весной розам на дачном участке приходится нелегко. Дело в том, что эти цветы любят стабильные температуры, а весна — такое время года, когда достаточно часто случаются резкие перепады погоды.
Розы страдают из-за температурных колебаний. Весной почки могут то оттаивать, то подмерзать. Садовод Светлана Краснолуцкая советует не спешить с весенней обрезкой роз и делать ее тогда, когда плюсовые температуры станут уже стабильными.
Эксперт рекомендует провести всего одну манипуляцию с розами, благодаря которой они станут цвести лучше и ярче.
Светлана Краснолуцкая рассказала, что нужно сделать в первую очередь, когда температуры станут стабильно плюсовыми.
«Нужно обрезать почерневшие стебли до первого здорового ростка», — объяснила садовод Светлана Краснолуцкая.
После этой манипуляции розы начнут активно развиваться уже через пару дней. Больше ничего делать не потребуется.
Напомним, ранее сообщалось о том, какие
По материалам «АиФ»