Именно эти сорта томатов идеальны для Средней полосы: сажаем только их — совет профессора-агронома

Если вы любитель есть помидоры исключительно с собственных грядок, наши лайфхаки для вас. По словам декана агрономического факультета, доктора сельскохозяйственных наук, профессора ПГАУ Александра Арефьева, конец марта — отличный период для того, чтобы заняться выращиванием рассады помидоров.

Так что, не стоит переживать, что вы не уложились в какие-то там сроки. Лучше прямо сейчас присмотреться к семенам и сортам томатов. Как утверждает Александр Арефьев, для выращивания в Средней полосе России подойдут только такие сорта томатов, которые считаются ранними и средне-спелыми.

Между тем, в последние годы сентябрь в Средней полосе стабильно очень теплый, так что, можно не опасаться и попробовать высадить семена и поздних сортов томатов.

Имейте в виду, что при высадке рассады все равно понадобится парник, так как нельзя исключать майских заморозков. А это значит, что и сорта нужно выбирать, учитывая это обстоятельство.

«Это понимание диктует нам необходимость покупки именно низкорослых сортов пасленовых, которые будут устойчивы к различным заболеваниям», — сделал акцент Александр Арефьев.

По материалам «АиФ»