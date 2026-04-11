Не платите за бренд: стоит ли отдавать большие деньги за кастрюли и сковородки — совет профессионала

Покупка кухонной посуды нередко превращается в дилемму: выбрать бюджетные варианты и рисковать их недолговечностью или раскошелиться на брендовые изделия с громким именем? Зачастую высокая цена ассоциируется с безупречным качеством, но всегда ли это оправдано? Разбираемся с помощью профессионального мнения — шеф‑повара онлайн‑курса по заготовкам "Про запас" Артема Ларичева.

Дорогие кастрюли: нужны ли они на домашней кухне?

Многие считают, что качественная кухонная утварь обязательно должна стоить дорого. Однако Артем Ларичев убежден: для приготовления блюд в домашних условиях нет необходимости приобретать профессиональные кастрюли, цена которых достигает десятков тысяч рублей.

Эксперт советует сосредоточиться на ключевых характеристиках посуды, а не на имени производителя.

"Берите обычные, с толстым дном. Главное, чтобы они равномерно прогревались", — советует эксперт.

Такой подход позволит сэкономить бюджет, но при этом обеспечит надежность и функциональность кухонной утвари.

Сковороды: почему чугун — выгодное вложение

Выбор сковороды заслуживает отдельного внимания. Здесь шеф‑повар рекомендует присмотреться к недорогим чугунным моделям. У такого решения есть весомые преимущества:

долговечность — изделие прослужит много лет;

устойчивость к механическим повреждениям — чугун не боится царапин;

особые кулинарные свойства — блюда, приготовленные на чугунной сковороде, зачастую получаются вкуснее.

Антипригарное покрытие: временный комфорт без лишних затрат

Посуда с антипригарным покрытием пользуется большой популярностью, но Ларичев напоминает о ее особенностях. По его словам, такое покрытие по своей сути является расходным материалом — со временем оно неизбежно теряет первозданный вид и функциональность из‑за царапин.

Поэтому шеф‑повар дает практичный совет: не стоит переплачивать за известные бренды. Разумнее выбрать модель средней ценовой категории и обновлять ее каждые пару лет.

"А вот антипригарное покрытие — это расходник. Оно все равно рано или поздно поцарапается. Не платите за бренд, берите средний по цене вариант и меняйте раз в пару лет", — рекомендует Артем.

Следуя этим рекомендациям, можно грамотно укомплектовать кухню необходимой посудой, избежав лишних трат и при этом не жертвуя качеством приготовления блюд.