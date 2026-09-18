Можно ли сливать кипяток в раковину: мнение эксперта по трубам

За простым жестом может скрываться риск для сантехники — и не такой уж маленький. Мы поговорили с экспертом по ремонту и сантехнике Василием Сиприковыми выяснили, когда кипяток действительно опасен для труб, а когда переживать не стоит.
От чего все зависит
Главный фактор — материал труб и соединений. Именно он решает, выдержит система горячую воду или начнет деформироваться.
Сегодня чаще всего используют полипропилен: он надежный и рассчитан на высокие температуры. Но встречаются и трубы из ПВХ (поливинилхлорида) — их нередко ставят недобросовестные производители. И вот с ними нужно быть осторожнее.
«Трубы из ПВХ выдерживают температуру порядка 55 °C. Если температура выше, они начинают деформироваться и слегка плавиться. Поэтому такие трубы обычно допустимо использовать для канализации в частном домостроении», — объясняет Василий Сиприков.
Если трубы современные
В новостройках и при качественном ремонте обычно ставят полипропиленовые трубы — чаще всего они серого цвета. Такой материал спокойно переносит нагрев до 95 °C, так что разовый слив кипятка ему не повредит.
То же самое касается и сифонов под раковиной: большинство из них тоже делают из полипропилена и проектируют с расчетом на горячую воду.
Но есть нюанс: если у вас дешевый сифон или фитинги из ПВХ, риск деформации есть даже при единичном сливе очень горячей воды. Теоретически соединение может поплыть, потерять герметичность и стать причиной протечки.
А если трубы старые?
В домах советской постройки нередко встречаются чугунные трубы. Сама по себе горячая вода им не страшна: чугун выдерживает серьезные перепады температур.
Однако со временем внутри таких труб нарастают отложения — из‑за этого просвет сужается, и система становится более уязвимой. Даже если кипяток не повредит металл, он может усилить проблемы с проходимостью и спровоцировать засоры.
Практические рекомендации
По словам Василия Сиприкова, слив кипятка в раковину безопасен, если вы уверены, что у вас:
- полипропиленовые трубы;
- качественные фитинги и сифоны;
- надежная сборка системы.
По материалам