Можно ли сливать кипяток в раковину: мнение эксперта по трубам

За простым жестом может скрываться риск для сантехники — и не такой уж маленький. Мы поговорили с экспертом по ремонту и сантехнике Василием Сиприковыми выяснили, когда кипяток действительно опасен для труб, а когда переживать не стоит.

От чего все зависит

Главный фактор — материал труб и соединений. Именно он решает, выдержит система горячую воду или начнет деформироваться.

Сегодня чаще всего используют полипропилен: он надежный и рассчитан на высокие температуры. Но встречаются и трубы из ПВХ (поливинилхлорида) — их нередко ставят недобросовестные производители. И вот с ними нужно быть осторожнее.

«Трубы из ПВХ выдерживают температуру порядка 55 °C. Если температура выше, они начинают деформироваться и слегка плавиться. Поэтому такие трубы обычно допустимо использовать для канализации в частном домостроении», — объясняет Василий Сиприков.

Если трубы современные

В новостройках и при качественном ремонте обычно ставят полипропиленовые трубы — чаще всего они серого цвета. Такой материал спокойно переносит нагрев до 95 °C, так что разовый слив кипятка ему не повредит.

То же самое касается и сифонов под раковиной: большинство из них тоже делают из полипропилена и проектируют с расчетом на горячую воду.

Но есть нюанс: если у вас дешевый сифон или фитинги из ПВХ, риск деформации есть даже при единичном сливе очень горячей воды. Теоретически соединение может поплыть, потерять герметичность и стать причиной протечки.

А если трубы старые?

В домах советской постройки нередко встречаются чугунные трубы. Сама по себе горячая вода им не страшна: чугун выдерживает серьезные перепады температур.

Однако со временем внутри таких труб нарастают отложения — из‑за этого просвет сужается, и система становится более уязвимой. Даже если кипяток не повредит металл, он может усилить проблемы с проходимостью и спровоцировать засоры.

Практические рекомендации

По словам Василия Сиприкова, слив кипятка в раковину безопасен, если вы уверены, что у вас:

полипропиленовые трубы;

качественные фитинги и сифоны;

надежная сборка системы.