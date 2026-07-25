Кому нельзя ложиться спать с мокрыми волосами: мнение трихолога

С детства многим внушали: ложиться спать с влажными волосами — категорически нельзя. Вокруг этого запрета сложилось немало страхов: кто‑то уверен, что так можно спровоцировать выпадение волос, кто‑то опасается простуды, а кто‑то — появления перхоти.

Чтобы разобраться, где правда, а где — мифы, мы обратились к трихологу Юлии Нагайцевой. Эксперт прояснила, в каких случаях сон с мокрой головой не несет угрозы, а кому лучше все‑таки воспользоваться феном перед сном.

Миф или реальность?

По словам Юлии Нагайцевой, распространенный запрет на сон с мокрой головой — не более чем миф. При этом эксперт подчеркивает: многое зависит от длины волос. Короткие пряди, как правило, успевают подсохнуть за ночь и меньше путаются. А вот обладательницам длинных волос стоит быть внимательнее: из‑за постоянного трения о подушку влажные волосы становятся уязвимее.

«Они действительно могут повреждаться, могут терять блеск, могут ломаться, могут сечься», — уточнила трихолог.

Чтобы минимизировать риски, эксперт советует слегка подсушить длину, воспользоваться спреем для легкого расчесывания либо заплести свободную косу.

Когда влажная голова — действительно проблема

Есть ситуации, когда привычка ложиться спать с мокрыми волосами может усугубить уже имеющиеся проблемы. В первую очередь речь идет о себорейном дерматите.

«Если у пациента есть себорейный дерматит… то лучше все‑таки кожу головы сушить», — настаивает трихолог.

Дело в том, что при этом состоянии активизируется грибок Malassezia — он есть на коже каждого человека, но во влажной среде становится патологически активным. Это провоцирует перхоть, зуд и покраснение кожи головы. В таком случае критически важно перед сном полностью высушить корни волос. При этом, по словам специалиста, досушивать длину не всегда обязательно — главное, чтобы кожа головы была сухой.

Как правильно организовать вечерний уход волосам

Трихолог дает простой и практичный совет тем, кто не хочет пользоваться феном.

«Не стоит мыть голову непосредственно перед сном. Если вы противники фена, то вымойте голову за час‑полтора до сна — естественная сушка, и уже ко сну вы будете подходить практически с сухими волосами», — отметила Юлия Нагайцева.

Таким образом, универсального запрета нет: многое зависит и от длины волос, и от состояния кожи головы. Если нет дерматологических проблем, сон с влажными прядями вряд ли нанесет серьезный вред — но разумная осторожность и простые меры профилактики помогут сохранить здоровье и красоту волос.

А вы спите с мокрыми волосами или предпочитаете их высушить? Поделитесь в комментариях.