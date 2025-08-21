Клубника будет крупной, сладкой: как правильно ухаживать за ней в конце лета и осенью

Хотите в следующем году насладиться сладкой и сочной клубникой? Огородница с опытом, Ирина Алексеева, поделилась с Aif.ru секретами, которые помогут вырастить самую вкусную ягоду. Ваш урожай станет предметом зависти соседей.

Рыхление и прополка

Для улучшения воздухообмена почву нужно регулярно рыхлить. Чем лучше она "дышит", тем слаще будет клубника в следующем году. И не забывайте уничтожать сорняки.

Подкормка

Удобрения способны сделать кусты клубники сильными и здоровыми. Лучше использовать суперфосфат и сульфат калия. Хороша и органика: перегной, компост, золу (1 стакан на 1 м²).

Полив

Клубнику стоит поливать довольно умеренно – один-два раза в неделю. И при условии отсутствия дождей. К осени полив сводят до минимума. А в октябре проводят влагозарядный полив, чтобы подготовить растения к зиме.

Подготовка к зиме

В холодных регионах замульчируйте кусты торфом, соломой или хвоей. Если зима обещает быть суровой, укройте клубнику агроволокном.

Когда сажать новую клубнику?

Август и сентябрь – лучшие месяцы для посадки, так как растение успевает укорениться до морозов. Весенняя посадка в апреле-мае также возможна, но урожай будет меньше.

Куда сажать?

Выбирайте солнечное, защищенное от ветра место с рыхлой, плодородной почвой и слабокислой реакцией (pH 5,5–6,5). Хорошими предшественниками будут лук, чеснок, морковь и зелень. Избегайте мест, где росли томаты, картофель и малина из-за риска общих болезней.

Перекопайте землю и удалите сорняки. Внесите перегной (5–10 кг/м²), золу (100–200 г/м²) и суперфосфат (40 г/м²).