Как спасти морковь от слизней на огороде?

Слизни повреждают многие растения. В огороде особенно страдают капуста, сладкие перцы, баклажаны, помидоры, огурцы. А также картошка, салат, горошек, морковка и щавель. Любят они полакомиться и декоративными растениями, цветами.

Без борьбы с вредителями ваши посадки погибнут, урожай пропадет. Слизням комфортнее всего живется в прохладной влажной среде. Активизируются они преимущественно летом, когда погода сырая и не жаркая. А наибольший ущерб наносят в сентябре.

Улитки имеют защиту в виде панциря, а вот слизни лишены такой брони. Поэтому предпочитают скрываться днем от солнца. На поверхность они выбираются лишь с приходом сумерек. Ночью они активно объедают садово-огородные культуры.

Вероятность увидеть самих слизней невелика. Однако признаки их присутствия очевидны. Листья растений покрываются отверстиями неправильной формы. А плоды получают повреждения, пишет Lifehacker .

Чтобы защитить растения от слизней, приготовьте раствор из 150 граммов горчичного порошка. Его нужно развести в 10 литрах воды. Обработку проводите вечером. Жидкость нужно равномерно распылить на растения и землю вокруг них. Для достижения наилучшего результата повторяйте обработку каждые один-два дня.