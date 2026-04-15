Как отличить свежую рыбу от "подкрашенной": шеф-повар разложил все по полочкам

Шеф-повар Артем Ларичев поделился профессиональными рекомендациями: как отличить действительно свежую красную рыбу от подделки и избежать лишних трат при покупке.

Распространено мнение, что главный индикатор свежести рыбы — ярко‑красные жабры. Однако, как подчеркивает эксперт, этот критерий не всегда надежен.

Развенчиваем популярный миф

Многие убеждены: чтобы убедиться в свежести рыбы, достаточно взглянуть на жабры — они обязаны быть алыми или пурпурного оттенка, а коричневый цвет якобы однозначно указывает на порчу продукта. Артем Ларичев опровергает это.

Дело в том, что рыба, поставляемая в регионы, удаленные от моря, изначально доставляется в замороженном виде. Перед выкладкой на прилавки ее размораживают и размещают на льду — и именно это может повлиять на цвет жабр.

"От соприкосновения со льдом жабры могут потемнеть и стать коричневыми, — объясняет шеф. — Это нормально".

На что обращать внимание при выборе

Эксперт выделил ключевые признаки качественной рыбы:

Состояние глаз. Подойдите ближе и внимательно осмотрите глаза тушки.

"Они должны быть прозрачными, не помутневшими, — рассказывает Артем. — Могут быть с красными потеками — это тоже нормально".

Консистенция мякоти. Проверьте упругость, слегка надавив пальцем на поверхность рыбы.

"При нажатии не должно оставаться глубоких вмятин, — объясняет шеф. — После проглаживания все должно выравниваться обратно. Это означает, что рыбу правильно дефростировали и мякоть не потеряла структуру".

Запах. Здесь критерии предельно просты.

"Испорченная рыба всегда пахнет плохо", — говорит Артем.

Практический совет от шеф‑повара

Ларичев рекомендует жителям отдаленных от моря регионов пересмотреть подход к выбору рыбы: не стоит переплачивать за "охлажденный" продукт, который на деле уже прошел этап заморозки.

"Вся рыба, которую вы видите на прилавках, была заморожена, — объясняет шеф. — Поэтому вы тоже можете покупать именно замороженную тушку. Так будет дешевле".

Следуя этим рекомендациям, вы сможете выбрать действительно качественный продукт и сэкономить без ущерба для вкуса и пользы блюда.

По материалам "Едим дома"

