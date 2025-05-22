Как избавиться от одуванчиков на даче раз и навсегда: просто полейте их этим

Милые желтые цветочки, которые покрывают ярким ковром луга весной, для дачников — настоящая головная боль.
Они способны полностью забить и испортить газон. Так что, нужно стараться не допускать разрастания одуванчиков на дачах и приусадебных участках.
Как сообщает издание
Можно еще обработать листья одуванчиков 9-ти процентным раствором уксуса. Кислота иссушит растение. Но нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить соседние насаждения.
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