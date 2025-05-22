Как избавиться от одуванчиков на даче раз и навсегда: просто полейте их этим

Милые желтые цветочки, которые покрывают ярким ковром луга весной, для дачников — настоящая головная боль.

Они способны полностью забить и испортить газон. Так что, нужно стараться не допускать разрастания одуванчиков на дачах и приусадебных участках.

Как сообщает издание 'АиФ ', существуют прекрасные народные методы борьбы с одуванчиками. Как только заметите молодое растение, тут же залейте его кипятком. Это уничтожит растение немедленно, а на его месте уже не появятся новые.

Можно еще обработать листья одуванчиков 9-ти процентным раствором уксуса. Кислота иссушит растение. Но нужно действовать очень аккуратно, чтобы не повредить соседние насаждения.