Горячую воду из-под крана кипятить нельзя: и вот почему — комментарий доктора наук

Многие из нас, стремясь сэкономить время, привычно набирают в чайник горячую воду — кажется, так она быстрее закипит. К тому же давно ушел в прошлое стереотип, будто горячая вода годится только для технических нужд. Однако эксперты настойчиво рекомендуют для чая, кофе и приготовления пищи использовать исключительно холодную воду — и на то есть серьезные причины.

Разбираемся, почему стремление выиграть пару минут может обернуться нежелательными последствиями, вместе с доктором биологических наук, заведующей кафедрой ветеринарно‑санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаевой.

Разве горячая вода — техническая?

Распространенный миф о том, что горячая вода якобы изначально «не для питья», не совсем верен. По действующим стандартам ее качество не должно уступать холодной.

«По закону горячая вода должна быть такой же чистой, как и холодная, так как чаще всего это та же самая холодная вода, нагретая в центральном тепловом пункте (ЦТП) или индивидуальном бойлере дома. Формально ее тоже готовят по стандартам питьевой воды», — пояснила Асият Абдуллаева.

То есть на этапе подготовки к воде предъявляют те же требования, что и к питьевой. Но путь до крана у горячей воды иной — и именно это меняет дело.

Что попадает в воду по дороге к крану?

В системе горячего водоснабжения температура поддерживается на уровне 60–75 °C. Как отмечает эксперт, такой нагрев нужен в том числе для того, чтобы сдерживать размножение микроорганизмов. Однако для стабильной работы системы в воду могут добавлять разрешенные реагенты — например, комплексообразователи, которые связывают соли жесткости, а также вещества, защищающие трубы от коррозии.

«Они разрешены в микродозах, но пить такую воду постоянно нежелательно», — предупреждает эксперт.

Поэтому для питья и готовки лучше брать холодную воду и нагревать ее уже самостоятельно.

Почему трубы для горячей воды — особый случай

Еще один фактор, влияющий на качество горячей воды, — состояние самих коммуникаций. Из‑за высокой температуры трубы изнашиваются быстрее, а процессы коррозии идут активнее.

«Сети ГВС изнашиваются быстрее. Из‑за высокой температуры ускоряется коррозия труб, поэтому в горячей воде почти всегда больше ржавчины и частиц металла», — отметила Асият Абдуллаева.

Получается, даже если исходная вода была чистой, по пути к крану она может «обогатиться» нежелательными примесями.

Можно ли исправить ситуацию кипячением?

Некоторые надеются, что кипячение сделает горячую воду безопаснее. На деле это не так. Термическая обработка действительно уничтожает часть микроорганизмов, но не способна удалить растворенные соли, металлы и другие нелетучие примеси. Более того, при повторном кипячении ситуация только усугубляется.

«Кипятить горячую воду бесполезно вдвойне: при повторном кипячении концентрация нелетучих примесей только растет, а добавленные химикаты никуда не денутся», — подчеркнула Асият Абдуллаева.

Таким образом, привычка наливать в чайник горячую воду ради экономии нескольких минут не имеет под собой ни практического, ни безопасного основания. Лучше потратить чуть больше времени на нагрев холодной воды — зато быть уверенным в ее качестве.

По материалам «Едим дома»

А вы пьете воду из-под крана или предпочитаете бутилированную? Поделитесь в комментариях.