Это черви не едят? Агроном рассказала, есть ли «неуязвимые» плоды на наших дачах

Многие дачники надеются найти на своем участке «идеальный» фрукт или ягоду — такой, который вредители обходят стороной. Бытует мнение, что существуют плоды, в которых червь не заведется никогда. Но так ли это на самом деле?

На этот вопрос ответила Ольга Миронова — агроном, ученый и преподаватель курсов по садоводству. Ее вердикт однозначен: абсолютно «нечервивых» плодов не существует.

«В целом все плоды и фрукты достаточно заманчивы для гусениц, различных насекомых, слизней и улиток, потому что они вкусные, сладкие и сочные. Редкий плод может избежать участи быть кем‑то съеденным», — объяснила эксперт.

Получается, дело не в особой «непривлекательности» какого‑то конкретного фрукта, а в составе местной фауны: какие насекомые живут в регионе, те и определяют, какие плоды страдают сильнее.

Груши «чище» яблок — но не из‑за чуда, а из‑за биологии и вредителей

В средней полосе действительно нередко бывает так, что груши оказываются менее червивыми, чем яблоки. Этому есть два объяснения. Во‑первых, грушевая плодожорка здесь распространена заметно слабее, чем яблонная. Во‑вторых, у поздних сортов груши мякоть более плотная, с характерными твердыми крупинками — такая структура гусеницам нравится меньше.

Схожая закономерность прослеживается и у яблок: летние сорта с мягкой, сочной и сладкой мякотью привлекают вредителей куда охотнее, чем поздние, более плотные и кислые плоды.

Какие культуры страдают реже

По словам Ольги Мироновой, в средней полосе сравнительно реже повреждаются кизил, русская алыча и некоторые гибридные сливы. Причины могут быть разными: либо эти культуры пока менее привычны для местных вредителей, либо их плоды обладают более плотной структурой, которая не так привлекательна для насекомых. При этом важно понимать: шанс встретить червивый плод все равно есть, просто он ниже.

Временное преимущество новых культур

Иногда дачники замечают, что новая, недавно появившаяся на участке культура почти не болеет и не страдает от вредителей. Создается впечатление, будто у нее есть какой‑то природный «иммунитет». Однако, как показывает практика, это лишь временное преимущество.

Вредители постепенно приспосабливаются к новым растениям либо попадают в регион вместе с посадочным материалом и привезенным урожаем. Яркий пример — облепиховая моль: долгое время она считалась проблемой только Алтая, но со временем стала встречаться и в других регионах.

Таким образом, рассчитывать на стопроцентную защиту какого‑либо плода от вредителей не стоит. Лучший подход — не искать «неуязвимую» культуру, а комплексно заботиться о саде и учитывать особенности своего региона.