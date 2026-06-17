Эти продукты нельзя хранить в дверце холодильника: их всего четыре

Многие привыкли использовать дверцу холодильника как удобное место для хранения самых разных продуктов — однако не все там сохранится должным образом. Разбираемся, какие продукты лучше убрать подальше от этой зоны, и почему так происходит.

Эксперт в области пищевой технологии и химии Ольга Косникова пояснила, почему не стоит размещать некоторые продукты в дверце холодильника. По ее словам, эта часть агрегата — одна из самых «теплых». Каждый раз, когда дверцу открывают, температура в ней заметно колеблется, из‑за чего следующие категории продуктов хранятся здесь не лучшим образом:

молоко;

сливки;

кефир и йогурты;

прочие скоропортящиеся товары.

«Молоко и другие скоропортящиеся продукты лучше хранить на полках внутри холодильника, где температура стабильнее. Впрочем, если вы быстро выпиваете молоко/соки, то дверца допустима», — отметила Ольга Косникова.

Зато без опасений можно оставлять в дверце такие продукты, как:

горчица;

различные соусы;

кетчуп;

джемы.

Их состав и срок годности позволяют спокойно выдерживать перепады температуры, характерные для этой зоны холодильника.