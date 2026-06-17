Эти продукты нельзя хранить в дверце холодильника: их всего четыре

Открытый холодильник. Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Куда не стоит ставить продукты. Разбираемся, что не подходит для дверцы холодильника

Многие привыкли использовать дверцу холодильника как удобное место для хранения самых разных продуктов — однако не все там сохранится должным образом. Разбираемся, какие продукты лучше убрать подальше от этой зоны, и почему так происходит.

Эксперт в области пищевой технологии и химии Ольга Косникова пояснила, почему не стоит размещать некоторые продукты в дверце холодильника. По ее словам, эта часть агрегата — одна из самых «теплых». Каждый раз, когда дверцу открывают, температура в ней заметно колеблется, из‑за чего следующие категории продуктов хранятся здесь не лучшим образом:

  • молоко;
  • сливки;
  • кефир и йогурты;
  • прочие скоропортящиеся товары.

«Молоко и другие скоропортящиеся продукты лучше хранить на полках внутри холодильника, где температура стабильнее. Впрочем, если вы быстро выпиваете молоко/соки, то дверца допустима», — отметила Ольга Косникова.

Зато без опасений можно оставлять в дверце такие продукты, как:

  • горчица;
  • различные соусы;
  • кетчуп;
  • джемы.

Их состав и срок годности позволяют спокойно выдерживать перепады температуры, характерные для этой зоны холодильника.

По материалам «Едим дома»

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