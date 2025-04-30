Эти гортензии нельзя обрезать весной

Опытный цветовод Ольга Дуброва рассказала, какие гортензии не стоит обрезать весной. Иначе, сделает этому цветущему кустарнику только хуже. И себе — тоже. Ведь нет ничего хуже, чем наблюдать за тем, как некогда пышное растение не хочет расцветать.

По словам Ольги Дубровой нельзя обрезать те гортензии, которые цветут на побегах прошлого года. При обрезке вы удалите цветочные почки, и никакого цветения летом не будет. К гортензиям, которые нельзя обрезать, относятся крупнолистные — пильчатые, дуболистные, черешковые.

«У таких растений можно удалять только старые побеги, которым больше трех лет», — цитирует «АиФ» цветовода Ольгу Дуброву.

Что касается, древовидной и метельчатой гортензии, то ее смело можно обрезать весной. Удалять нужно одну треть до почки, срез делать прямой.