Добавьте в помидоры, сыр и чай: вот для чего нужны бархатцы на самом деле

Многие владельцы загородных участков ценят бархатцы за их яркую красоту и способность оберегать грядки от вредителей. Однако эти солнечные цветы давно вышли за рамки чисто декоративных растений — они нашли свое место и на кухне, став необычным, но ценным ингредиентом некоторых блюд.

Как рассказала агроном-ученый, преподаватель курсов по садоводству Ольга Миронова, бархатцы, которые также называют тагетисом, служат основой для популярной специи — имеретинского шафрана. Эта приправа — неотъемлемая часть грузинской кухни, без нее сложно представить такие соусы, как ткемали или сациви.

Для изготовления специи выбирают соцветия темно-оранжевого или красноватого оттенка: они не только придают блюдам насыщенный пряный аромат, но и дарят им привлекательный золотистый оттенок.

В кулинарии бархатцы используют по-разному. Чаще всего применяют высушенные цветки: ими украшают салаты и десерты, добавляют в выпечку, окрашивают сыры или заваривают ароматный чай.

«Также из‑за специфического аромата используют для консервирования огурцов и томатов. На большую банку уходит примерно 1–2 соцветия бархатцев», — добавила Ольга Миронова.

Что касается свежих лепестков, то их тоже можно использовать в пищу, однако стоит начинать с небольших порций: из‑за интенсивного и своеобразного аромата они могут не сразу понравиться.

Эксперт предупреждает: несмотря на пользу, бархатцы подходят не всем. Из‑за возможного риска аллергических реакций от них лучше отказаться аллергикам, беременным женщинам, пожилым людям и маленьким детям с ослабленным иммунитетом. Кроме того, в пищу принято употреблять только цветки — листья содержат большое количество масел и могут вызвать дискомфорт у чувствительных людей.

«Листья не используют, потому что они очень богаты различными маслами и вызывают дискомфорт у особо чувствительных людей», — отметила эксперт.

Если вы хотите познакомиться с бархатцами в качестве кулинарного ингредиента, Ольга Миронова советует начать с чая. Для его приготовления достаточно залить столовую ложку сухих цветков стаканом кипятка (200–250 мл), накрыть крышкой и дать настояться 15 минут. Такой способ поможет понять, подходит ли вам их характерный пряный аромат.