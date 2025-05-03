Что делать при неожиданно высоком счете за ЖКУ

Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в беседе с агентством «Прайм» предостерег россиян от поспешной оплаты счетов за ЖКУ. В том числе, если обнаруженная сумма существенно превышает привычные расходы. Эксперт рекомендует сначала разобраться в причинах резкого роста платежей, чтобы избежать возможных ошибок или необоснованных начислений.

Причиной значительного повышения суммы в платежке за коммуналку может оказаться:

Перерасчет за прошлые месяцы, если раньше были занижены начисления;



Рост платы за отопление зимой;



Ошибка передачи показаний приборов учета.

Важно обратить внимание на состояние счетчиков. Если прибор просрочил проверку или вышел из строя, расчет производится по завышенным нормативам. Это сильно увеличивает сумму платежа. Следует проверить сроки последней поверки и работоспособность счетчика.

Также полезно заранее ознакомиться с информацией о повышении тарифов коммунальных услуг, поскольку рост цен тоже способен вызвать увеличение сумм в квитанциях, пишет mk.ru .

Если ошибка очевидна, рекомендуется составить письменное заявление в управляющую компанию либо ресурсоснабжающую организацию с требованием провести перерасчет. Для подачи заявления удобно воспользоваться приложением «Госуслуги.Дом».

Если проблему не удастся решить через управляющую компанию, следующим шагом должно стать обращение в региональную государственную жилищную инспекцию через сайт ГИС ЖКХ. В особо тяжелых случаях допустимо привлечь Роспотребнадзор или даже пойти дальше, подав судебный иск.

Эксперт подчеркивает, что жильцы вправе требовать подробных разъяснений всех пунктов счета. Граждане не обязаны молча соглашаться с любыми начислениями.