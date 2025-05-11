Володина указала, как провести 11 мая с пользой

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале рассказала о том, как с пользой провести воскресенье, 11 мая, чтобы этот день стал одним из самых удачным. Данный период, по словам эксперта, можно назвать «энергичным и неуемным». Так, мы столкнемся с конфронтацией Марса и Луны. Это явление никому не позволит прохлаждаться или отлеживаться дома на диване. Даже если у кого-то и появится желание расслабиться, немного вздремнуть или отдохнуть, в вашем поле тут же возникнет объект, который непременно «накрутит нервы». Главный совет на день — с самого утра проявлять активность. На пользу пойдет утренняя пробежка, тренировка в спортзале или уборка дома, прогулка. Энергия дня будет бить через край, поэтому лучше темп не сбавлять.

«Самое время отстаивать свои границы, идеи, желания, особенно если обычно на это не хватает смелости. Но отдавайте себе отчет в последствиях своих действий. Чем бы ни занимались сегодня, не рискуйте и не поддавайтесь первому импульсу, соблюдайте технику безопасности — с 21 часа в окно заглядывает Полнолуние. Вечер лучше провести в уединении и поразмышлять о вечном», - отметила Василиса Володина.

Тем, кто планирует поездку в воскресенье, 11 мая, стоит проявить особую осторожность на дороге. Тема безопасности для них актуально как никогда. Лучше не забывать про бдительность.