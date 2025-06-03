Володина сказала, каким будет 3 июня: все раздражает

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на вторник, 3 июня. Она намекнула, что звездная погода сегодня будет хмурой и облачной. С раннего утра и до 18:00 часов Луна спорит с Меркурием по пустякам. Все и вся будет вызывать бурную реакцию, негатив и крайнюю степень раздражения.

Это могут быть незаметные посторонним мелочи. Вроде неудачного утра с плохим кофе, утомительной дороги на работу сквозь бесконечную пробку или докучающих ошибок в рабочих документах. По мнению Володиной, любые проблемы следует устранять сразу же по мере возникновения и целенаправленно снижать риск их повторения.

"Брать кофе только в знакомом ларечке, а не экспериментировать, выходить на работу пораньше и смотреть под ноги, быть терпимее к другим и себе. К вечеру мы так в этом поднатореем, что начнем закрывать глаза на детали", - уверена Василиса.

К концу дня положение планет создаст напряжение между Юпитером и Луной. Это усилит склонность к преувеличению незначительных проблем. Стоит соблюдать чувство меры и избегать крайностей — будь то чрезмерная самокритика или неоправданное восхваление кого-либо. Важно оставаться спокойным и объективным. Находить баланс даже в сложных ситуациях.