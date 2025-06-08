Володина предрекла конфликтность и вспыльчивость на 8 июня

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на воскресенье, 8 июня. Она дала понять, что этот день можно назвать боевым и задиристым.

Луна в этот период отказывается искать общий язык с Марсом. На этом фоне в воздухе будет витать конфликтность, вспыльчивость и раздражительность. Ссоры в воскресенье практически неизбежны. Даже какие-то обычные бытовые проблемы могут вызвать недовольство. Совместная деятельность также не станет гарантом спокойствия.

"Для кого-то хороший шанс выяснить отношения и сказать о том, что наболело. Но сразу принимаем, что последствия откровений будут жесткими", - заверила Володина.

8 июня пользу принесет физическая активность: работа по дому или спорт. Именно на это можно направить свою энергию. Главное, помнить про технику безопасности. А вот агрессоров лучше обходить стороной.