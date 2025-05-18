Володина объяснила, как нужно провести 18 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-
Так, до 08.00 утра Луна оказалась без курса и обязательств. Этот период стоило посвятить себе любимым — неспешно позавтракать, насладиться майским утром, сделать зарядку или просто полежать в кровати лишние 15-20 минут.
Затем весь день Луна будет увлечена благожелательной Венерой. Можно провести досуг с друзьями: сходить в кино, посетить творческий мастер-класс, устроить арт-встречу. Главное, провести день с улыбкой и легкостью.
"Получать комплименты и дарить их в ответ, флиртовать, бежать на романтические свидания и веселые встречи с подругами, ходить за покупками по торговому центру, а потом с удовольствием есть мороженое. Это план минимум", - отметила Василиса Володина.