Володина объяснила, как нужно провести 18 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале рассказала о том, каким станет воскресенье, 18 мая. Это день идеально подходит для отдыха и приятного времяпрепровождения.

Так, до 08.00 утра Луна оказалась без курса и обязательств. Этот период стоило посвятить себе любимым — неспешно позавтракать, насладиться майским утром, сделать зарядку или просто полежать в кровати лишние 15-20 минут.

Затем весь день Луна будет увлечена благожелательной Венерой. Можно провести досуг с друзьями: сходить в кино, посетить творческий мастер-класс, устроить арт-встречу. Главное, провести день с улыбкой и легкостью.