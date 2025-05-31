Володина объяснила, что нужно сделать 31 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-
С утра и до 18:00 часов Луна и Солнце будут пребывать в настоящей гармонии. Самое время оказаться в центре внимания. Можно поехать на пикник или устроить себе и близким праздник. К решению любых задач стоит подходить творчески.
С 18:00 и до 22:00 часов Луна будет отлично взаимодействовать с Меркурием. Этот период подходит для общения. Можно кому-то написать, дать совет. Вселенная будет настроена на любой обмен мыслями и мнениями.
"С 22:00 часов и до полуночи — время более конфликтное, подогретое напряженным аспектом от Марса. Если дома не ждет гора срочных дел, имеет смысл избежать нервозных ситуаций и отправиться в царство Морфея", - говорит Володина.