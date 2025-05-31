Володина объяснила, что нужно сделать 31 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на субботу, 31 мая. Она дала понять, что день будет солнечным не только по прогнозу погоду, но и в астрологическом плане. Иногда эти два явления совпадают.

С утра и до 18:00 часов Луна и Солнце будут пребывать в настоящей гармонии. Самое время оказаться в центре внимания. Можно поехать на пикник или устроить себе и близким праздник. К решению любых задач стоит подходить творчески.

С 18:00 и до 22:00 часов Луна будет отлично взаимодействовать с Меркурием. Этот период подходит для общения. Можно кому-то написать, дать совет. Вселенная будет настроена на любой обмен мыслями и мнениями.