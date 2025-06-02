Володина назвала главную опасность 2 июня: ссоры и обиды по пустякам

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале рассказала, какие события станут значимыми и важными в понедельник, 2 июня. С самого раннего утра и на протяжении всего дня Луна будет в конфликте с Солнцем. Это скажется и на общем настроении. Люди станут более восприимчивыми, обидчивыми. Возможны ссоры и обиды по пустякам.

Пропадет и внутреннее согласие с самим собой. А там где нужно будет проявить решительность и настойчивость, вдруг захочется отступить и затаиться. Зато в ситуациях, когда лучше проявить мягкость и промолчать, наоборот, упрямство возьмет вверх.