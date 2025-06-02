Володина назвала главную опасность 2 июня: ссоры и обиды по пустякам

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Василиса Володина советует не принимать спонтанных решений и избегать стресса.

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале рассказала, какие события станут значимыми и важными в понедельник, 2 июня. С самого раннего утра и на протяжении всего дня Луна будет в конфликте с Солнцем. Это скажется и на общем настроении. Люди станут более восприимчивыми, обидчивыми. Возможны ссоры и обиды по пустякам.

Пропадет и внутреннее согласие с самим собой. А там где нужно будет проявить решительность и настойчивость, вдруг захочется отступить и затаиться. Зато в ситуациях, когда лучше проявить мягкость и промолчать, наоборот, упрямство возьмет вверх.

"Самое время осознать свои беспокойства, сомнения и переключиться на конструктивное решение текущих задач от важного к второстепенному, мыслить позитивно, уделить внимание творческой части своих дел, а в свободные минуты заняться любимым хобби или провести время с детьми", - отметила Володина.

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