Володина назвала главную опасность 2 июня: ссоры и обиды по пустякам

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-
Пропадет и внутреннее согласие с самим собой. А там где нужно будет проявить решительность и настойчивость, вдруг захочется отступить и затаиться. Зато в ситуациях, когда лучше проявить мягкость и промолчать, наоборот, упрямство возьмет вверх.
"Самое время осознать свои беспокойства, сомнения и переключиться на конструктивное решение текущих задач от важного к второстепенному, мыслить позитивно, уделить внимание творческой части своих дел, а в свободные минуты заняться любимым хобби или провести время с детьми", - отметила Володина.