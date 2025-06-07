Володина дала совет на 7 мая: "Ставить цели и добиваться"

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на субботу, 7 мая. Она дала понять, что этот день едва ли будет располагать к спокойствию. Скорее наоборот.

"Луна весь день грызется с Марсом", - отметила Володина.

На этом фоне лучше забыть о гармонии и тишине. Астролог рекомендует настраиваться с утра на активность и решительность.

"Ставить цели и добиваться", - добавила Василиса.

Что лучше всего сделать в субботу? Заняться какими-то рабочими моментами или уборкой. Модно навести порядок в гараже. Прибрать ящик с инструментами. При этом стоит соблюдать осторожность. "Молотки сегодня норовят падать на ногу", - уточнила астролог.

На пользу пойдет спорт, ремонт и даже строительство. Говорить с собеседником лучше честно и прямо. И уж точно не увиливая. Сегодня от этого будет больше пользы и эффективности, чем от дипломатии.