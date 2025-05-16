Уколы ревности: Володина — о том, чего боятся 16 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-
Но при этом пятница станет продуктивным днем: кто-то сумеет вовремя дописать отчет, одновременно отредактировать важный текст и разобраться с текущими делами. Важно, делать все по очереди. Сил и энергии хватит не только на запланированное, но даже на внеурочное. 16 мая можно назначать встречи с клиентами, публиковать статьи, отвечать на письма, прикупить обновки в онлайн-магазинах по скидкам. Все это будет удачно и своевременно.
Скука отходит на второй план на фоне гармоничного аспекта Луны с Меркурием до 20 часов. Затем ситуация может измениться. И тут важно проявить осторожность.
«С 20 до 21 часа возможны уколы ревности или раздражения во время ссоры Луны с Венерой — берем эмоции под контроль, тогда все быстро успокоится и прояснится, ведь начиная с 21 часа вечер освещается гармоничным аспектом Луны с Солнцем. Остаток дня проведем с радостью и удовольствием в компании друзей, дома в обнимку с любимым человеком или с хобби в руках», - подметила Василиса Володина.