Уколы ревности: Володина — о том, чего боятся 16 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале дала понять, что пятница, 16 мая, обещает стать легким и приятным днем. Кроме того, пятница будет общительной и продуктивной. В предвкушении выходных многие позволят себе расслабиться: немного посплетничать, поболтать с коллегами, поговорить с друзьями по душам.

Но при этом пятница станет продуктивным днем: кто-то сумеет вовремя дописать отчет, одновременно отредактировать важный текст и разобраться с текущими делами. Важно, делать все по очереди. Сил и энергии хватит не только на запланированное, но даже на внеурочное. 16 мая можно назначать встречи с клиентами, публиковать статьи, отвечать на письма, прикупить обновки в онлайн-магазинах по скидкам. Все это будет удачно и своевременно.

Скука отходит на второй план на фоне гармоничного аспекта Луны с Меркурием до 20 часов. Затем ситуация может измениться. И тут важно проявить осторожность.