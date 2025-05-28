Удача идет по пятам: Володина про 28 мая

Василиса Володина в своем Telegram-
В этот период Володина советует "уложить" все важные дела. Все они окажутся удачными и результативными. Что можно сделать 28 мая? Запустить обучающие курсы, провести вебинары, подыскать себе хорошего преподавателя иностранного языка или найти любого специалиста — эксперта. Можно начинать большие и важные проекты.
Уже с 16.00 и до 21.00 часа астролог советует сделать передышку. Важным делам здесь нет места. Позже и вовсе Луна будет в разногласиях с Венерой.
"Обсуждать с благоверным цвет кровати или дизайн ванной комнаты можно, если не боитесь услышать критику и готовы отстаивать свою точку зрения. Зато, дискутируя, можно прийти к оптимальному решению", - подметила Василиса.