Удача идет по пятам: Володина про 28 мая

Василиса Володина в своем Telegram- канале поделилась прогнозом на среду, 28 мая. Астролог дала понять, что именно сегодняшний день станет весьма и весьма благоприятным во многих аспектах. С 6 утра и до 16.00 часов вечера складывается гармоничный аспект между Луной и Юпитером.

В этот период Володина советует "уложить" все важные дела. Все они окажутся удачными и результативными. Что можно сделать 28 мая? Запустить обучающие курсы, провести вебинары, подыскать себе хорошего преподавателя иностранного языка или найти любого специалиста — эксперта. Можно начинать большие и важные проекты.

Уже с 16.00 и до 21.00 часа астролог советует сделать передышку. Важным делам здесь нет места. Позже и вовсе Луна будет в разногласиях с Венерой.