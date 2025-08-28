Три затмения в сентябре: что произойдет в первый месяц осени — прогноз астролога

В сентябре нас ждут целых три затмения. Международный астролог Арина Устимова назвала важные даты в первом месяце осени. Чего от них ждать?
7 сентября — начало перемен
В этот день произойдет лунное затмение. Оно будет связано с темой дома. 7 сентября позволит сделать выводы о происходящем и проверит нас на прочность.
"Важно перестать откладывать важные дела и уже навести порядок в том, что по-настоящему дорого", — цитирует
MK.RUАрину Устимову.
Что нам сулит 19 сентября
19 сентября грядет еще одно событие. Речь идет о затмении Венеры. Это очень редкий момент.
Луна закроет собой Венеру. Когда она уйдет в тень, мы почувствуем пустоту. Поскольку Венера отвечает за наши чувства.
Что произойдет 21–22 сентября
В день осеннего равноденствия случится еще одно важное событие. Оно окажет влияние на нашу жизнь. 21–22 сентября случится солнечное затмение.
Этот период астролог назвала уникальным. Появится возможность признать свои страхи. И избавиться от них.
"Сентябрь 2025-го дает шанс выйти из тьмы и обрести внутреннюю ясность", — добавила Арина Устимова.
Читайте также: