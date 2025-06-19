Тамара Глоба назвала главных везунчиков: июнь откроет широкие перспективы

Тамара Глоба поделилась прогнозом на июнь. Она назвала знаки зодиака, которые станут успешными. Им первый месяц лета даст большие возможности.

Овны

В июне вас ждут большие возможности в работе и отношениях. Улучшится интуиция. Может произойти карьерный рост или смена деятельности. Важно поддерживать хорошие отношения с семьей, ведь семейная гармония обеспечит успех, пишет mk.ru .

Тельцы

Вы познакомитесь с увлекательными людьми. Финансы принесут приятные неожиданности. Но после 20 июня проявляйте осторожность: окружающие не всегда честны.

Раки

Июнь принесет удачу: свадьбы, переезды, поездки и выгодные контракты пройдут успешно. Финансовые проблемы решатся легко. Обратите внимание на здоровье — оно нуждается в заботе.

Скорпионы

Вас ждет вдохновение и счастье в любви. Во второй половине июня важны работа и домашние дела. Будьте внимательны к жилищным вопросам — возможны сложности.

Козероги

Успех ожидает в учебе и профессиональной сфере. Доходы увеличатся, рядом появятся надежные друзья. В конце июня следите за тратами.

Водолеи

Наступило время успехов в любви и интеллектуальной деятельности. Инвестиции будут выгодны. Главное — внимательно следить за мелочами.