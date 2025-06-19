Тамара Глоба назвала главных везунчиков: июнь откроет широкие перспективы

Тамара Глоба поделилась прогнозом на июнь. Она назвала знаки зодиака, которые станут успешными. Им первый месяц лета даст большие возможности.
Овны
В июне вас ждут большие возможности в работе и отношениях. Улучшится интуиция. Может произойти карьерный рост или смена деятельности. Важно поддерживать хорошие отношения с семьей, ведь семейная гармония обеспечит успех, пишет
Тельцы
Вы познакомитесь с увлекательными людьми. Финансы принесут приятные неожиданности. Но после 20 июня проявляйте осторожность: окружающие не всегда честны.
Раки
Июнь принесет удачу: свадьбы, переезды, поездки и выгодные контракты пройдут успешно. Финансовые проблемы решатся легко. Обратите внимание на здоровье — оно нуждается в заботе.
Скорпионы
Вас ждет вдохновение и счастье в любви. Во второй половине июня важны работа и домашние дела. Будьте внимательны к жилищным вопросам — возможны сложности.
Козероги
Успех ожидает в учебе и профессиональной сфере. Доходы увеличатся, рядом появятся надежные друзья. В конце июня следите за тратами.
Водолеи
Наступило время успехов в любви и интеллектуальной деятельности. Инвестиции будут выгодны. Главное — внимательно следить за мелочами.