Справляемся со страхами: астролог Володина сделала предупреждение о 20 мая

Астролог Василиса Володина в своем телеграм-канале дает подробный прогноз на каждый наступивший день. Что касается этого вторника, 20 мая, то он учит договариваться нас сначала с самими собой, а потом уже с окружающими.

"С 7 утра и до 15 часов по московскому времени Луна и Солнце не сходятся характерами. Самое время справиться со страхом публичных выступлений: взять и заявить о себе без гарантий всеобщего одобрения", — отметила Василиса Володина.

Во второй половине дня наступит отличный момент для того, чтобы завязать новые знакомства, вступить в переписку с нужным человеком, можно будет даже что-то выгодно продать или купить.

Словом, вторая половина 20 мая хорошо подходит для деловой активности.