Рулит удача: Володина дала прогноз на 17 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале подметила, что суббота, 17 мая, станет отличным днем во многих аспектах. В эти сутки Луна окажется под благосклонным вниманием Солнца.

Как провести субботу? Однозначно активно. Можно отправиться на пикник, насладиться весенней погодой, уделить внимание друзьям и близким, повеселиться и может быть даже подурачиться с детьми, вкусно поесть, развлечься и отдохнуть.

Но без дела никому сидеть не придется. В субботу любая работа обречена на успех. Каждое начинание и проект будет успешным.