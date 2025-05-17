Рулит удача: Володина дала прогноз на 17 мая

Василиса Володина. Фото: соцсети героя публикации

Астролог Василиса Володина пообещала, что суббота, 17 мая, станет одним из самых удачных дней на этой неделе. И вот почему! Каждый сумеет достичь желаемого, если приложит усилия.

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-канале подметила, что суббота, 17 мая, станет отличным днем во многих аспектах. В эти сутки Луна окажется под благосклонным вниманием Солнца.

Как провести субботу? Однозначно активно. Можно отправиться на пикник, насладиться весенней погодой, уделить внимание друзьям и близким, повеселиться и может быть даже подурачиться с детьми, вкусно поесть, развлечься и отдохнуть.

Но без дела никому сидеть не придется. В субботу любая работа обречена на успех. Каждое начинание и проект будет успешным.

"Можно сосредоточиться на том, чтобы показать свое авторство и таланты, выступить с речью, снять видео для блога, организовать мероприятие, заняться творчеством, особенно дизайном или флористикой. Последней с пользой для души и тела можно и в собственном саду, планируя цветники и высаживая рассаду. Что бы ни делали сегодня, главное — с удовольствием", - заверила Василиса Володина.

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