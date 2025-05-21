Прогноз на 21 мая от астролога Володиной: для кого этот день станет судьбоносным

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале каждое утро рассказывает, как сложится наступивший день. Она называет самые важные аспекты времени для тех, кто любит сверять события своей жизни с расположением и движением небесных светил.

Что касается 21 мая, то в течение всего дня Луна находится в полной гармонии с Меркурием. А это значит, что сегодня нельзя сидеть в одиночестве — чем больше будет контактов, тем больше удачи. А для кого-то этот день может стать поистинет судьбоносным.

"Самое время выступить посредником или решить вопрос через другого человека, отправить резюме, откликнуться на вакансию, подписать договор, что-то придумать, сочинить, написать. Заняться, наконец, соцсетями!" — такие рекомендации дала Василиса Володина на 21 мая для представителей всех знаков зодиака.

Еще 21 мая идеален для того, чтобы начать учиться чему-то новому. Например, осваивать новую профессию.