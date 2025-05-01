Предостережение астролога Володиной о 1 мая

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина сделала прогноз на первый день мая для тех, кто любит сверять свою жизнь и события в ней с расположением планет.

Эксперт отметила, что первый майский день по характеру вполне мил. Но все же кое-какие нюансы следует учитывать. Так, например, с утра Луна и Венера будут довольно напряжены.

«Это самое время для того, чтобы перестать угождать подруге, соседке или родственнице. Если «накопилось» — можно позволить себе сказать правду, как есть», — порекомендовала Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы провести время с семьей. Общайтесь с детьми, родными, посвятите часть дня творчеству.

Астролог Василиса Володина несколько лет была соведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале. Она покинула проект во время ковида, поскольку не хотела подвергать себя и своих близких опасности. Передача продолжала выходить в эфир в пандемию, съемки не были прекращены.

По словам Ларисы Гузеевой, Володина просила для себя особых условий, хотела выходить в эфир дистанционно, но на встречу астрологу не пошли.