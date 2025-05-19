Оттачиваем умение бороться: Володина — про 19 мая

Астролог Василиса Володина в своем Tekegram- канале дала прогноз на понедельник, 19 мая. Она рассказала о том, какие события ознаменуют этот день.

Эксперт уточнила, что с 09.00 и до 11.00 утра Луна будет пребывать в конфликте с Марсом. Поэтому многие столкнутся с неожиданными для них реалиями. Володина советует проститься с идеей, что всей вокруг должны быть вежливыми. О тактичности и уступках в этот временной период стоит забыть.

"Оттачиваем ценное умение бороться и конкурировать", - поделилась Василиса Володина.

Далее до 15.00 Луна вступит в конфронтацию с Меркурием. Все важные разговоры, крупные сделки и покупки, по словам астролога, лучше отложить. Доверять в это время стоит своей интуиции, а вовсе не новостям и красивым словам.

С 15.00 и до конца дня Юпитер подарит удачное время. Этот период можно использовать для всех важных решений. Это связанно и с учебной, и с путешествиями.