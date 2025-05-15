Окажет давление: Володина дала прогноз на 15 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram-
«После 12 часов давления становится больше — Сатурн испытывает Луну на прочность до 21 часа. В помощь нам терпение, дисциплина и труд, которые все преодолеют и перетрут. Самое время погрузиться в свою повседневную рутину и необходимые дела», - уточнила Василиса Володина.
После 21:00 Луна обретет свободу от всех условностей. Вечер, по словам астролога, можно провести с пользой для здоровья, скорректировав, к примеру, меню на следующий день. Многие столкнуться с бессонницей. Поможет простая практика с планированием дел на завтра.