Окажет давление: Володина дала прогноз на 15 мая

Астролог Василиса Володина в своем Telegram- канале рассказала о том, какие события принесет четверг, 15 мая. До 12 часов по Москве Юпитер будет «раздражать» Луну. Это явление отразится и на нас — мы также не сможем найти покоя. Обострится зависть, недовольство собой и прочее. Астролог советует обернуть все эти явления непротив себя, а сделать их своими союзниками. Постараться стать лучшей версией себя: меньше наблюдать за другими и больше действовать. Лучше в этот период не искать мотивацию, а работать с прицелом на будущее.

«После 12 часов давления становится больше — Сатурн испытывает Луну на прочность до 21 часа. В помощь нам терпение, дисциплина и труд, которые все преодолеют и перетрут. Самое время погрузиться в свою повседневную рутину и необходимые дела», - уточнила Василиса Володина.

После 21:00 Луна обретет свободу от всех условностей. Вечер, по словам астролога, можно провести с пользой для здоровья, скорректировав, к примеру, меню на следующий день. Многие столкнуться с бессонницей. Поможет простая практика с планированием дел на завтра.