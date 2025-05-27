Обязательно сделайте это 27 мая: совет на день от астролога Василисы Володиной

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в телеграм-канале сделала прогноз на 27 мая. Эксперт заявила, что скучать в жаловаться на жизнь в этот день — плохая идея.

Сейчас наступил удачный момент, чтобы действовать. А чтобы уверенности в себе стало больше, добавьте в свой образ красного цвета, хотя бы немного.

27 мая идеально подходит для того, чтобы провести сложный разговор или решиться на дерзкий шаг.

"Удачное время, чтобы записаться на курсы вождения, заняться сервисом автомобиля или хоть как-то приобщиться к спорту", — порекомендовала астролог Василиса Володина.

На небе сейчас наблюдается гармоничное проявление марсианской энергии. По словам Василисы Володиной, марс, как витамин, бодрит и дает энергию.