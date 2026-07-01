Новые шансы и большие деньги: Тамара Глоба о том, что ждет все знаки зодиака в июле 2026 года

Одним звезды сулят расцвет и достижения, другим — значительные трансформации в профессиональной сфере.

Овен

Июль сулит вам масштабные изменения и подарит свежие шансы раскрыть творческий потенциал. Впереди — личные победы, одобрение окружающих, востребованность и рост популярности; родные и близкие посодействуют в поиске дополнительных каналов заработка. В первые две недели месяца акцент будет на бытовых вопросах, романтических отношениях и семейной заботе.

Начиная с третьей декады нагрузка возрастет, а полученные средства разумнее направить на по-настоящему значимые цели. Проявляйте особую бдительность в путешествиях в начале месяца и в его заключительные дни; также не обделяйте вниманием членов семьи.

Телец

Для вас июль станет периодом завязывания новых контактов, освоения знаний, разъездов и любопытных находок. Анализ прежнего опыта позволит разглядеть дополнительные возможности — в особенности это касается семейного дела и кооперации с родными. Придется основательно потрудиться, чтобы обеспечить доход, однако эти деньги целесообразно инвестировать в собственное будущее.

Не исключены судьбоносные встречи, наступление беременности либо зачатие, а также смена места жительства или покупка жилья. В финальной части месяца проявляйте осмотрительность в завязывании новых отношений — судьба естественным образом отсеет все ненужное.

Близнецы

Вам откроются многочисленные перспективы, ожидаются достойные доходы, свежие знакомства, содействие приятелей и многообещающие профессиональные связи. Это удачный момент для получения знаний, креативной деятельности, литературного творчества, дизайнерских проектов и решения бытовых задач. Вместе с тем берегите самочувствие и проявляйте осторожность в поездках — особенно в первые недели июля и в его середине. Близкие и товарищи будут рассчитывать на ваше участие, а их отзывчивость и поддержка станут для вас настоящей опорой.

Рак

В июле у вас получится воплотить давние задумки и обнаружить дополнительные пути для увеличения дохода и раскрытия личных способностей. Вы сможете продвигать свои инициативы в тандеме с товарищами и теми, кто разделяет ваши взгляды, но избегайте чрезмерной нагрузки. В стартовом отрезке месяца уделяйте пристальное внимание состоянию здоровья, исправности техники и обстановке вокруг — не исключены пересуды и козни завистников.

С третьей декады появятся благоприятные условия для установления контактов, поездок и развития личной сферы. При этом не рискуйте в дальних путешествиях и не спешите окончательно определяться, выбирая между привычным и неизведанным.

Лев

Этот месяц обернется для вас эпохой решительных преобразований и исключительных шансов. Уже в первые десять дней вам пророчат триумф, финансовую выгоду, результативные командировки и признание ваших творческих заслуг. Во второй половине июля возникнут превосходные варианты для превращения талантов в доход и раскрутки проектов при поддержке друзей.

Кто-то готовит для вас весомое предложение, но одновременно рядом окажутся и те, кто попытается воспрепятствовать вашим достижениям. Поскольку Юпитер вошел в ваш знак, впереди — чрезвычайно удачный этап для сердечных дел, созидания, осуществления мечтаний и обретения личного благополучия.

Дева

Июль предоставит вам дополнительные рычаги для воплощения давних замыслов — прежде всего в сфере чувств, искусства и самосовершенствования. Это подходящее время для восстановления сил, приобретения новых умений и старта перспективных дел. Люди из минувших глав вашей жизни могут вновь появиться, чтобы оказать вам помощь либо открыть свои эмоции.

Ваши замыслы способны не только принести солидную прибыль, но и обеспечить внушительный успех в долгосрочной перспективе. Тем не менее в начальных и финальных числах месяца вероятны внезапные сдвиги в трудовой деятельности и взаимодействии с начальством, так что сохраняйте адаптивность и без стеснения демонстрируйте свои сильные стороны.

Весы

Вас ожидает пополнение круга общения, а также необходимость заново оценить прежние намерения, соглашения и профессиональные ориентиры: одни начинания подойдут к завершению, другие — откроют перед вами новые горизонты. Уделяйте повышенное внимание дальним маршрутам и туристическим поездкам: намеченные планы способны претерпеть неожиданные корректировки.

Рассчитывайте на содействие друзей и женщин, которые окажутся рядом в критический момент, и не сторонитесь разумных замечаний в свой адрес. Попробуйте взглянуть на свою реальность под иным углом — именно такой подход позволит совершить существенный рывок вперед.

Скорпион

Июль побудит вас скорректировать множество замыслов, касающихся поездок, родственных связей и карьерного пути. Вас подстрахуют дальние родственники, давние приятели и знакомые из прошлого, а кроме того, возникнут новые возможности в образовательной, творческой и личной областях.

Не отвергайте идеи, которые вы долго вынашивали, даже если на первых порах они не обещают внушительной прибыли. Финансовые поступления будут ощутимыми, но траты тоже окажутся серьезными, так что скрупулезно составляйте смету расходов. Не исключены трансформации в отношениях с руководством, но именно багаж прошлых знаний и навыков станет вашим главным козырем на пути к победе.

Стрелец

Держите руку на пульсе бюджета: поступления будут внушительными, но и издержки окажутся существенными. Вам предстоит финансировать вопросы, связанные с жильем, семьей и подрастающим поколением, а любопытные варианты поступят от людей, находящихся на расстоянии.

Придется балансировать между заманчивыми перспективами вдали от дома и потребностью в близости с родными. В стартовые дни месяца не исключены столкновения с явными оппонентами, а к финалу июля стоит быть осмотрительнее в общении с окружающими. Это плодотворный отрезок для романтики, странствий и самовыражения — при условии, что вы проявите выдержку и упорство.

Козерог

В профессиональной среде вас ожидают радикальные сдвиги, нестандартные поручения и обновление привычного коллектива. Отдельные совместные начинания могут подойти к логическому завершению, но взамен них возникнут новые контакты и перспективные альянсы. За пределами родного города откроются привлекательные варианты для личного роста, креативных экспериментов и формирования значимых связей.

Представительницы прекрасного пола окажут вам весомую помощь, а прежние союзники посодействуют в завоевании авторитета. Не упускайте из виду денежные вопросы и держите в поле зрения заботы, касающиеся детей.

Водолей

Июль окажется превосходным этапом для повышения квалификации, карьерного продвижения и обогащения багажа знаний. Трудовая деятельность принесет ощутимые плоды, а взаимодействие с сослуживцами откроет перед вами долгосрочные возможности. Значимые события затронут тему детей и их перспектив, а также ваши намерения, связанные с переездом и личными планами.

Вас захватят свежие увлечения, физическая активность, технические новинки и динамичный досуг. Не пренебрегайте вопросами самочувствия — именно сейчас важно заложить прочный фундамент для стабильного здоровья.

Рыбы

Не исключены переезд, трансформация жилищных условий или серьезные проекты, касающиеся недвижимости. Наступает благоприятная пора для трудовой деятельности, креативных поисков, учёбы и инициатив, в которых вас поддержат давние товарищи и родные. Отличные шансы появятся и в денежном сегменте, особенно если вы будете опираться на накопленные компетенции и практический опыт. В заключительной части месяца сосредоточьтесь на решении бытовых вопросов, а свежие контакты и поступающие предложения помогут вам подняться на следующую ступень в карьере и увеличении заработка.

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