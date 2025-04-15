«Вселенная одаривает благословением»: астролог Василиса Володина рассказала, что нужно сделать в этот вторник и больше никогда

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале делает прогноз на каждый наступивший день. Она рассказывает, для каких дел эти сутки будут идеальными, а от чего пока лучше воздержаться.

Судя по расположению небесных светил, этот вторник, 15 апреля, один из самых прекрасных и лучших дней в череде себе подобных.

«Еще один действительно прекрасный день. Вселенная по-прежнему одаривает нас благословением Венеры после периода ее ретроградности, сегодня до 19 часов по московскому времени. Создаем что-то прекрасное, назначаем романтические свидания, встречи с подругами, флиртуем, покупаем красивые безделушки и просто радуемся жизни», — написала Василиса Володина.

Вечером Василиса Володина советует сделать что-то полезное. Например, убраться дома, завершить важный проект, составить план, который улучшит одну из сфер вашей жизни.

Перед сном лучше отправиться на прогулку.