Гороскоп на неделю с 14 по 20 апреля для всех знаков зодиака

Это время, когда у нас будут силы и возможности, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Кроме того, этот период очень благоприятен для любого творчества – можно проявить себя во всей красе.

А вот деньги лучше держать подальше, чтобы избежать импульсивных трат. Руки так и будут чесаться купить «очень нужную вещь», которая впоследствии окажется бесполезной покупкой. Так что не расслабляемся и денег не тратим.

Какие еще советы есть для каждого знака Зодиака, расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Овен

Лучшее решение этой недели – это чтобы у вас с самого начала было какая-то тактика и вы ее придерживались. Четкое планирование и следование плану приведет вас к успеху.

Любовь

Не совершайте в любви резких телодвижений и не форсируйте события. Пусть все идет своим чередом.

Финансы

Трудности или даже неприятности – это нормально. Не паникуйте. Во-первых, все не так плохо, как вам кажется, а во-вторых, все наладится довольно быстро, главное, не суетиться.

Здоровье

Весна наступает и так и манит вас на тренировки – в спортзал, в парк, в бассейн, на стадион. Не сопротивляйтесь этому зову, пора приходить в форму после зимы и сезона простуд.

Телец

У Тельцов наблюдается некоторый спад в энергии. Ничего страшного, это всего лишь значит, что вам на этой неделе надо больше отдыхать. Полноценный сон, правильное питание, прогулки на свежем воздухе – это для вас. И не игнорируйте культурные мероприятия, которые вам интересны, получите яркие впечатления.

Близнецы

Если вы чувствуете, что назревает конфликт, особенно с важными для вас людьми, постарайтесь его избежать. Немного позже напряжение спадет, и вопрос получится решить без драмы. Зато удачно сложится все, что связано движением: путешествия, поездки, командировки. Также хорошо заниматься ремонтом или даже переездом.

Рак

Поспешишь – людей насмешишь. На этой неделе Ракам нужно не забывать эту поговорку и не спешить ни с важными решениями, ни с активными действиями. Сначала все нужно хорошо продумать, возможно, потребуется нестандартный подход к решению многих вопросов, так как привычные схемы могут и не сработать.

Лев

Львы почувствуют напряжение – вы можете встречать сопротивление в тех делах, которые должны были пройти как по маслу. Не ищите изъянов в себе или вселенского заговора против вас – просто так складываются обстоятельства. Никому ничего не обещайте, спокойно и уверенно идите к своей цели. И все получится.

Дева

Свободным представителям знака улыбнется удача – вы можете познакомиться с очень интересным человеком. Главное, проявляйте инициативу, иначе окажетесь тем камнем, под который вода не течет. Тем, кто в паре, стоит проводить больше времени со своей половинкой, придумывать совместные занятия и вместе ходить в гости.

Весы

Эта неделя – время небольших быстрых заработков. Возможно, вам предложат подработку. Эти задачи не потребуют от вас больших усилий и времени, как постараетесь – так и заработаете. Главное, не распространяйтесь об этом, вам в ваших делах не нужен посторонний любопытный нос.

Скорпион

На прошлой неделе Скорпионы были слишком заняты делами, чтобы обращать внимание на семью. Теперь же пришло время, которое следует посвятить близким и любимым людям, погрузиться в семейные заботы. Поговорите с вашей второй половинкой о мечтах, желаниях и планах – вы сможете прийти к общему решению.

Стрелец

Стрельцы могут получить интересное предложение о работе, которое вызовет у вас кучу вопросов, сомнений и надежд. Не стоит переживать и метаться зря – поговорите с тем, от кого это предложение исходит, выясните подробности, обсудите детали. И на основе собранных данных уже принимайте решение.

Козерог

Козерогам пригодится их умение проявлять настойчивость. Если вы убеждены, что можете улучшить процессы на работе – не держите это в себе, поговорите с руководством, объясните и покажите все, и вы добьетесь нужного результата. А если вы чувствуете необходимость в дополнительных знаниях – не стесняйтесь узнавать новое и повышать квалификацию.

Водолей

Водолеи столкнутся с препятствиями, которые окажутся хорошим индикатором – если вы не опустите руки и продолжите гнуть свою линию, значит, это дело действительно имеет для вас большое значение. Так держать! Возможно, в вашу жизнь придет чересчур эмоциональный человек. Присмотритесь к нему – за бурей эмоций может скрываться интересная личность.

Рыбы

Рыбы получат новость, которая очень их взволнует и взбудоражит. Не торопитесь делать выводы, соберите дополнительную информацию, обдумайте ее. И в любом случае не переживайте – возможно, многое действительно изменится, но в конечном счете – только в лучшую сторону.