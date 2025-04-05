Гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля для всех знаков зодиака

На первый план выходят дела материальные и сугубо практичные. Если сосредоточиться на них, можно добиться поистине впечатляющих результатов. Так что самого большого успеха можно достичь на работе, тем более этот период как никогда хорош для налаживания контактов с сотрудниками и руководством.

Teleprogramma.org подскажет, что делать знакам Зодиака, чтобы неделя была удачной не только для работы. Подготовила Евгения Ан .

Овен

Если вы были умничками и завершили все недоделанные дела на прошлой неделе, перед вами открываются самые широкие горизонты. А если нет – срочно заканчивайте со старыми задачами, вас ждут великие дела!

Любовь

Вы полны азарта, задора и оптимизма. Вы можете снести все на своем пути. Немного сбавьте обороты, и тогда ваша энергия пойдет на пользу.

Финансы

Не расстраивайтесь, если не все задуманное получается сразу, помните поговорку «курочка по зернышку…». Сейчас вы только начинаете свой путь, а старт не обязан быть громким.

Здоровье

У Овнов такое время, что они отмечают дни рождения. Однако нужно воздерживаться от любых излишеств, и в первую очередь это касается алкоголя. Имейте это в виду.

Телец

Успех Тельцам принесет нестандартное мышление. Ищите нетривиальные решения и необычные пути. Кроме того, сейчас хорошо заниматься саморазвитием, получением дополнительных знаний и повышением квалификации. Во-первых, потому что даваться вам это будет довольно легко, а во-вторых, потому что уже очень скоро вам это пригодится.

Близнецы

Близнецы, если вам нужна помощь, особенно в вопросах работы, не стесняйтесь ее просить – вам обязательно подскажут, как сделать лучше, помогут словом или делом. Выходные посвятите себе любимым: иногда полезно не ходить по гостям и мероприятиям, а посидеть дома, в тишине, за книжкой или интересным сериалом.

Рак

Ракам следует найти время для общения с близкими, давно пора наладить семейные связи. Да, возможно, от старших родственников вы выслушаете массу непрошенных советов. Но будьте терпеливее, ваше внимание много для них значит. Кроме того, выслушать – не значит сделать.

Лев

Львам предстоит трудиться как пчелкам. На отдых времени практически не останется. Но ничего страшного – сил вам сейчас не занимать, а ваш упорный труд поможет вам заложить фундамент для будущих побед. Вы и перед руководством покажете себя с лучшей стороны, и с коллегами связи наладите, и необходимый опыт получите.

Дева

У Дев наступило время для себя. Меньше общайтесь, больше будьте сами с собой. В уединении есть особая прелесть, и вам оно сейчас просто необходимо. Займитесь хобби, до которого не доходили руки, подумайте о себе, своей личной жизни, проанализируйте все и сделайте выводы.

Весы

Окружение Весов почему-то решит, что надо сесть им на шею и ножки свесить. По крайней мере, это точно коснется финансовой сферы. Вы, безусловно, можете помогать близким, однако всему есть предел. Так что держите эмоции под контролем и давайте себе отдых, чтобы ваши финансовые решения были разумными и правильными.

Скорпион

Все отложенные вопросы разом свалятся на головы Скорпионов. Что ж, без паники. Тут всего одно решение: берете и делаете. Звезды на вашей стороне, у вас получится разобраться со всеми этими делами гораздо быстрее и проще, чем вы предполагали. Главное, не бросайте эти дела на полдороги.

Стрелец

Стрельцам нужно пересмотреть свое отношение к текущему бюджету. Сейчас неудачное время, чтобы спускать деньги на развлечения, это период экономии и мудрого отношения к деньгам. По возможности пообщайтесь с родственниками – можете услышать полезный совет или просто улучшить внутрисемейные отношения.

Козерог

Козероги не слишком привыкли проявлять свою любовь, но на этой неделе надо сделать над собой усилие, ведь ваша половинка нуждается в ваших любви и заботе. А безразличие и холодность способны разрушить отношения. Постарайтесь показать любимому человеку, как хорошо вы к нему относитесь, что он вам нужен и важен.

Водолей

Водолеи почувствуют в себе силы и желание занять лидерские позиции и повести за собой людей. Помните, что лидерство – это не только власть, но и ответственность. Окружите себя единомышленниками, людьми умными и творческими. Такими, на кого вы сможете положиться и в трудные времена, и в счастливые.

Рыбы

Рыбам нужно соблюдать осторожность: всю поступающую информацию необходимо проверять, чтобы не оказаться в глупом или невыгодном положении. Неприятности вам ни к чему. Важных вопросов пока ни с кем не обсуждайте, даже с близкими. Самое главное на этой неделе – сохранять спокойствие.