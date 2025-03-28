Посвящаем время личной жизни: астролог Володина назвала самый удачный период для любви

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале дает астрологический прогноз на каждый день.

Что касается этой пятницы, то только в ее первой половине звезды советовали действовать в неких рамках, то есть, в этот период стоило всем отказывать в просьбах, проявлять настойчивость, принципиальность, быть требовательными и ни за что не соглашаться на меньшее.

Впереди нас всех ждет приятный вечер, а до него не менее приятные часы, которые можно посвятить романтическим отношениям.

«С 14 до 22 часов пользуемся благосклонностью Венеры. Посвящаем время личной жизни, романтическим знакомствам, покупаем что-то красивое или вкусное. И лучше пораньше лечь спать, так как с 22 часов Луна будет без курса и только склонять нас к лени», — посоветовала Василиса Володина в своем телеграм-канале.

Эксперт сделала акцент на том, что это не самое продуктивное время. Но ведь так и должно быть, это же пятница, за которой последуют два прекрасных выходных дня.