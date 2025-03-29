Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля для всех знаков зодиака

Атмосфера будет не то чтобы накалена, но напряжение будет прямо-таки витать в воздухе. Мы станем резкими, дерзкими и внезапными. Это отличное время, чтобы придумывать новое, изобретать и фантазировать. А вот к реализации задуманного приступать пока рановато, это лучше запланировать на время, когда страсти немного поутихнут.

Всех ли накроет повышенная эмоциональность, или кому-то из знаков Зодиака удастся этого избежать – расскажет Teleprogramma.org. Подготовила Евгения Ан .

Овен

Ваша жизнь стала похожа на бег с препятствиями? Это потому что вы путаетесь ногами в недоделанных делах. Постарайтесь все их завершить, чтобы они уже перестали вам мешать.

Любовь

Овны сделают все, чтобы достичь гармонии в отношениях. Главное, не перестарайтесь, действуйте аккуратно, чтобы не напугать партнера своим напором.

Финансы

Импульсивные покупки – ваша ахиллесова пята. Прежде чем соблазниться акциями и скидками, сначала подумайте: вам правда это нужно или это какая-то ерунда?

Здоровье

Пришел апрель и принес важные рекомендации: всю вредную еду пора исключить из рациона, а вместо нее взяться за тренировки. Ну или хотя бы за прогулки на свежем воздухе.

Телец

У Тельцов будет забот полон рот, и не то чтобы это были какие-то сильно интересные дела. Постарайтесь не злиться и не срываться на окружающих, эти дела все равно придется делать, и ссоры в этом точно не помогут. Так что тренируйте терпение и принятие. Если сосредоточитесь на деле, вы и сами не заметите, как со всем справитесь.

Близнецы

Если Близнецам нужно чего-то добиться, у них есть бронебойное оружие. Перед вашим обаянием не устоит никто. Вам это поможет и на работе, и во всей остальной жизни. Всего одна оговорка – оставайтесь в пределах разумного, чтобы не осложнить себе жизнь наличием навязчивых поклонников, особенно на работе.

Рак

Раки сконцентрируются на работе. Если вы давно хотели сменить работу и искали подходящий вариант, на этой неделе у вас есть все шансы успешно пройти собеседование и получить желаемое. Это отличное время для налаживания контактов и заведения полезных связей.

Лев

Львы любят быть в центре внимания и чувствуют, что они на короткой ноге со всеми на свете. На этой неделе это ваше качество может вас завести в ловушку мошенников и аферистов. Не подпускайте близко незнакомых или малознакомых людей. Лучше посвятите время настоящим друзьям, им не хватает вашей душевной теплоты.

Дева

Совет для Дев: на этой неделе нужно не тратить деньги, а интенсивно их зарабатывать. Ведь чем расстраиваться от неудачных покупок (а они на этой неделе именно такие), лучше создать себе неплохую финансовую подушку. Если вам потребуется помощь, не стесняйтесь ее просить – вам помогут даже вышестоящие лица.

Весы

Весам не до отдыха, наступила горячая пора, когда вы способны горы свернуть и добиться всех поставленных целей. Только не стройте из себя не пойми кого – настоящие вы гораздо лучше. А еще сейчас вас слышит сама вселенная – можете отправлять запросы, главное, правильно их сформулировать.

Скорпион

Пришло время генеральной уборки. С прошлого раза у вас уже снова накопился какой-то хлам: ненужные вещи, старые журналы, лишние телефонные номера… А может быть, и люди, которые вам совершенно не нужны, но почему-то до сих пор болтаются в вашем окружении. Долой из жизни все, что вам мешает двигаться вперед!

Стрелец

Бунтарские настроения недели могут слишком сильно зацепить Стрельцов. И в результате вы поссоритесь с кем-то из начальства. Чтобы избежать неприятностей, не поддавайтесь на провокации, а критику пропускайте мимо ушей. Если вас критиковали за ошибки – исправьте их. А все остальное не принимайте на свой счет.

Козерог

У Козерогов редко бывает, что какие-то дела остаются недоделанными, но тут именно такие и всплывут. Закатывайте рукава и идите с ними разбираться – сейчас сами звезды будут вам в этом помогать, то приводя нужных людей к вам, то приводя вас в нужное место и в нужное время.

Водолей

Водолеи, помните детскую песенку? «Давай! Не надо мучиться! Попробуй — и получится, а если не получится, попробуешь опять!». Пойте ее себе почаще на этой неделе, потому что это и есть основной принцип действия. Если что-то не вышло с первого раза – получится со второго, с третьего… Получится обязательно, только не бросайте!

Рыбы

Рыбам на этой неделе стоит чаще прислушиваться к себе и своей интуиции. И если она говорит вам, что работа – это сейчас не главное, есть дела и поважнее, не игнорируйте ее. Скорее всего, интуиция права и так и есть. Не афишируйте своих планов, просто делайте то, что считаете нужным и важным. И у вас будет очень хорошая неделя.