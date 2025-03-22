Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта для всех знаков зодиака

Инструкция к этой неделе проста: больше сидим дома и наводим в нем красоту, а все поездки и важные дела по возможности переносим. Повышенная аварийность и бесконечные препятствия не способствуют «успешному успеху», а дома хорошо. И можно сделать еще лучше.

Teleprogramma.org расскажет, какие еще есть особенности у этой недели и что с этим делать каждому из знаков Зодиака. Подготовила Евгения Ан .

Овен

Овны живут с открытой душой. На этой неделе вам нужно поберечь себя, чтобы вам в душу никто не плюнул. И остерегайтесь мошенников.

Любовь

Отличный период для неспешного семейного отдыха, встреч с друзьями и задушевных бесед со второй половинкой. Свободным Овнам не стоит возвращаться к прошлому – вы там уже были, и ничего хорошего из этого не вышло.

Финансы

Удачное время для денег – у вас получится неплохо заработать. Главное, не берите работы сверх меры – оценивайте свои силы верно, чтобы не нарушить обязательства.

Здоровье

Очень и очень травмоопасный период. Берегите руки-ноги и прочие части тела. И вообще, соблюдайте технику безопасности – целее будете.

Телец

Больше всего эта неделя подходит для поиска единомышленников и налаживания контактов. Впрочем, это касается не только рабочей сферы. Нельзя недооценивать силу дружбы. Укрепление дружеских связей пройдет на ура и принесет немало приятных моментов.

Близнецы

Ретроградный Меркурий, как водится, приведет к вам человека из прошлого. Что ж, не то чтобы нужно дать ему второй шанс, но попробуйте понять, чем вы можете быть полезны друг другу сейчас. Главное, не пускайте его в дела, которые действительно для вас важны. И не злоупотребляйте чем бы то ни было, и в первую очередь – алкоголем.

Рак

У Раков должны быть ушки на макушке – чтобы не пропустить важную информацию, которая в ближайшем будущем окажется весьма и весьма полезной. А если вы давно хотели позвонить тому, с кем давно не общались – решайтесь, сейчас самое подходящее для этого время.

Лев

Львы – не самые заядлые домоседы, но общие рекомендации этой недели касаются в первую очередь именно вас. Не стоит продолжать копить домашние дела, их все равно придется выполнять, и лучше сделать сейчас и поменьше, чем потом и побольше. Пора взять себя в руки и одним махом со всем разобраться.

Дева

Абсолютному большинству знаков Зодиака на этой неделе противопоказаны поездки, командировки и путешествия. Но только не Девам. Вам они принесут большую пользу. Да и в целом это неплохой период для развития ваших дел и – о чудо! – даже для каких-то перемен. Да, ретро-Меркурий позволит вам даже это.

Весы

Весов ждет прорыв на работе. Вы будете трудиться очень усердно и добьетесь потрясающих результатов. Главное, чтобы вы на волне успеха не потеряли бдительности. Кто-то из коллег будет недоволен вашим взлетом, будьте внимательны и осторожны, и на слово никому не верьте.

Скорпион

Скорпионы взвалят на себя слишком много обязанностей, еще и могут влезть в рискованную авантюру, потому что душа попросит приключений. Держите себя в руках и держитесь подальше от любого риска – сейчас это выйдет вам боком. Лучше найдите время для неспешного отдыха, поездок на природу и прогулок на свежем воздухе.

Стрелец

Общительным Стрельцам на этой неделе желательно побыть затворниками. Даже работу по возможности лучше выполнять удаленно. Займитесь решением вопросов, которые вы давно откладывали. Новыми делами сейчас все равно заниматься бессмысленно, а вот хвосты подобрать – самое оно.

Козерог

Счастье любит тишину. Как и планы, как и новости о ваших успехах. Не рассказывайте никому и ни о чем, не все вокруг желают вам добра. По крайней мере, в текущий период. И ни с кем не конфликтуйте. Тем более вам есть чем заняться – у вас куча работы и документации, в которой нельзя допускать ошибок.

Водолей

Ваше руководство обратит на вас внимание. Это отличный шанс проявить себя и добиться новых высот на работе. Работайте с полной отдачей, но не забывайте, что если вы не будете отдыхать, у вас не будет и сил, чтобы идти вверх по карьерной лестнице. Так что не допускайте переутомления и находите время для полноценного отдыха.

Рыбы

Действовать напрямую, резко и дерзко – не совсем в вашей природе, но на этой неделе захочется. Однако не стоит. Мягкая дипломатичная речь позволит вам добиться в разы большего, чем типично «овновнская» манера поведения. Вы же Рыбы, вам подвластна куда более тонкая игра и способность действовать.